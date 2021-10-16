https://tr.sputniknews.com/20211016/chpli-nazliaka-ilk-bir-hafta-icerisinde-istanbul-sozlesmesini-yeniden-yururluge-sokacagiz-1049875006.html

CHP'li Nazlıaka: İlk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe sokacağız

CHP'li Nazlıaka: İlk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe sokacağız

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Kadınların canıyla oynayan ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alanları ilk seçimlerde sandığa... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T04:32+0300

2021-10-16T04:32+0300

2021-10-16T04:32+0300

türkiye

aylin nazlıaka

cumhuriyet halk partisi (chp)

istanbul sözleşmesi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karabağlar ilçesinde hizmete açtığı Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde düzenlenen ilk etkinlik olan Uluslararası Kadın Sempozyumu'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve yurttaşlar katıldı.'2020'den bu yana 281 kadın katledildi'CHP'li Aylin Nazlıaka, kadına yönelik şiddetin arttığı bir dönemde “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” diye düzenlenen sempozyumun önemine değindi. Nazlıaka, şöyle konuştu:'İstanbul Sözleşmesi uygulansa bugün en az 3 bin kadın daha hayatta olurdu'İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmeden önce de tam olarak uygulanmadığını söyleyen Nazlıaka, şöyle devam etti:'Taliban'ı tanımıyoruz'Sempozyumda Afgan kadınların da yer aldığını anımsatan Nazlıaka, "Erdoğan, 'Taliban ile ters düşen yanımız yok' dedi. Biz bu açıklamayı reddediyoruz. Taliban'ı tanımıyoruz, tanımayacağız. Tanıyanı da tanımayacağız. Taliban'ın ilk icraatının dul kadınlar ile 15 yaşındaki kızların savaş ganimeti gibi verilmek istendiğini asla unutmuyoruz" diye konuştu."Buluşmamızın kadın mücadelesine büyük katkı koymasını diliyorum"Sempozyum öncesi konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi:"Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerekmektir"İyi Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ise “Kadınların temel sorunlarının en başında yoksulluk, sonra şiddet, cinayetler ve istihdam gelmekte. Bu sorunlar artık politik bir sorun olmaktan çıkarılıp toplumsal bir sorun olarak görülmeli ve insanlık dramıyla bu şekilde mücadele edilmelidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerekmektir."CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer moderatörlüğünde yapılan Uluslararası Kadın Sempozyumu'nda farklı coğrafyalardan kadınlar kendi mücadelelerini aktardı, sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

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aylin nazlıaka, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul sözleşmesi