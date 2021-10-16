Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211016/toprak-razgatlioglu-arjantinde-ilk-yarisi-kazandi--1049888905.html
Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de ilk yarışı kazandı
Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de ilk yarışı kazandı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin'deki 12'inci ayağında koşulan ilk yarışta birinci olarak en yakın rakibi... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T22:19+0300
2021-10-16T22:28+0300
spor
toprak razgatlıoğlu
arjantin
motorsiklet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1048635723_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_137ee2781c64487a7fabb446846dc9ea.jpg
Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'in 4,2 kilometre uzunluğa sahip San Juan Villicum Pisti'nde bugünkü ilk yarışa ikinci cepten başladı.Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı adına yarışan ay-yıldızlı motosikletçi, 25. doğum gününde ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçti.Yarışı, Kawasaki pilotu Jonathan Rea ikinci, Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi ise üçüncü sırada bitirdi.Red Bull sporcusu, yarın TSİ 18.00'de superpole yarışında, TSİ 21.00'de ise ikinci yarışta mücadele edecek.Toprak Razgatlıoğlu, yarış sonrası açıklamasında, "Burada çok güçlüyüz. Dün de söylemiştim, iyi starta ihtiyacım vardı. Daha güçlüyüz, takımıma çok teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda doğum günüm. Benim için mükemmel bir gün, yarın daha fazlasını deneyeceğim" diye konuştu.
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1048635723_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5ec86b070fbb3d26cbe8da3a0071f995.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
toprak razgatlıoğlu, arjantin, motorsiklet

Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de ilk yarışı kazandı

22:19 16.10.2021 (güncellendi: 22:28 16.10.2021)
© İHAToprak Razgatlıoğlu
Toprak Razgatlıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© İHA
Abone ol
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin'deki 12'inci ayağında koşulan ilk yarışta birinci olarak en yakın rakibi Jonathan Rea ile puan farkını 29'a yükseltti ve şampiyonluk için büyük avantaj elde etti.
Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'in 4,2 kilometre uzunluğa sahip San Juan Villicum Pisti'nde bugünkü ilk yarışa ikinci cepten başladı.
Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı adına yarışan ay-yıldızlı motosikletçi, 25. doğum gününde ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçti.
Yarışı, Kawasaki pilotu Jonathan Rea ikinci, Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi ise üçüncü sırada bitirdi.
Red Bull sporcusu, yarın TSİ 18.00'de superpole yarışında, TSİ 21.00'de ise ikinci yarışta mücadele edecek.
Toprak Razgatlıoğlu, yarış sonrası açıklamasında, "Burada çok güçlüyüz. Dün de söylemiştim, iyi starta ihtiyacım vardı. Daha güçlüyüz, takımıma çok teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda doğum günüm. Benim için mükemmel bir gün, yarın daha fazlasını deneyeceğim" diye konuştu.
300000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:20Galatasaray'da Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu ibra edilmedi
23:11Meksika’da bir hastada koronavirüsün hem Delta hem de Mu mutasyonları tespit edildi
23:10Bakan Muş: Kamuoyunu tam bilgilendirelim, pandemi döneminde kapanan esnafın 3.8 katı açılış yaptı
22:51Sağlık Bakanı Koca: Diyarbakır ve Batman’da ikinci doz aşı oranı yüzde 55’in üzerine çıktı
22:49İmamoğlu Diyarbakır'da 'Cumhurbaşkanlığı için aday olacak mısınız?' sorusunu yanıtladı
22:41AK Partili Kurtulmuş: Türkiye özgüven kazandı
22:29Bangladeş'te, 'Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık' gerekçesiyle çıkan olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti
22:19Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de ilk yarışı kazandı
22:00Cezaevinde açlık grevine devam eden Saakaşvili'nin kız arkadaşı: Durumu kritik
21:38Merkel’le kameralar karşısına geçen Erdoğan’dan 'direk' şakası
21:30Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
21:28Almanya'dan Merkel'in Türkiye ziyareti paylaşımı
21:06Bakan Koca: Belirtileri Kovid-19'a benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var
20:57Novak: Avrupa'da enerji krizinin tekrarı uzak bir olasılık değil
20:43Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti yarın başlıyor
20:35Trabzon'a giden Fenerbahçe kafilesine tepki: 'Burası Trabzon, Rize değil'
20:23Emniyetten, sel afetinde görev alan polislerin yaşadıklarının anlatıldığı görüntülü paylaşım
20:18NASA, Lucy uzay aracını fırlattı: 12 yıl boyunca Güneş Sistemi'nin 'fosilleri'ni araştıracak
20:11Adana'da iki grup arasında silahlı çatışma
20:06Rus Dışişleri: Arktik Konseyi hidrokarbon üretimi yasağını dikkate almadı