https://tr.sputniknews.com/20211016/toprak-razgatlioglu-arjantinde-ilk-yarisi-kazandi--1049888905.html

Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de ilk yarışı kazandı

Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de ilk yarışı kazandı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin'deki 12'inci ayağında koşulan ilk yarışta birinci olarak en yakın rakibi... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T22:19+0300

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spor

toprak razgatlıoğlu

arjantin

motorsiklet

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Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'in 4,2 kilometre uzunluğa sahip San Juan Villicum Pisti'nde bugünkü ilk yarışa ikinci cepten başladı.Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı adına yarışan ay-yıldızlı motosikletçi, 25. doğum gününde ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçti.Yarışı, Kawasaki pilotu Jonathan Rea ikinci, Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi ise üçüncü sırada bitirdi.Red Bull sporcusu, yarın TSİ 18.00'de superpole yarışında, TSİ 21.00'de ise ikinci yarışta mücadele edecek.Toprak Razgatlıoğlu, yarış sonrası açıklamasında, "Burada çok güçlüyüz. Dün de söylemiştim, iyi starta ihtiyacım vardı. Daha güçlüyüz, takımıma çok teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda doğum günüm. Benim için mükemmel bir gün, yarın daha fazlasını deneyeceğim" diye konuştu.

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toprak razgatlıoğlu, arjantin, motorsiklet