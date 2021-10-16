https://tr.sputniknews.com/20211016/trabzonda-turkovac-icin-gonullu-olanlarin-asilanmasina-pazartesi-baslanacak-1049885485.html

Trabzon'da 'TURKOVAC' için gönüllü olanların aşılanmasına pazartesi başlanacak

Trabzon'da 'TURKOVAC' için gönüllü olanların aşılanmasına pazartesi başlanacak

Koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında Trabzon'daki gönüllülerin aşılanması pazartesi günü başlayacak. Trabzon'da 185 gönüllü aşı olacak. 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T18:47+0300

2021-10-16T18:47+0300

2021-10-16T18:47+0300

türkiye

trabzon

hakan usta

turkovac

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Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında Trabzon'daki gönüllülerin aşılanmasına pazartesi günü başlayacaklarını söyledi.15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda yaklaşık 4 ay önce kurulan aşı çadırını ziyaret eden Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaları soğumaya başlaması nedeniyle aşı çadırını kaldırma kararı aldıklarını söyledi.Çadırın kaldırılmasının aşı faaliyetlerinin bitirildiği anlamını taşımadığını belirten Usta, "Kentteki tüm sağlık tesislerinde aşı yapılmaya devam edilecek. Vatandaşlarımız 'Aşı faaliyetleri bitti.' anlamını çıkarmasın, o bizi üzer. Buradaki sıhhi koşullardan dolayı sağlık çalışanlarımızı tehlikeye atmamak dürtüsünden dolayı faaliyetimizi durduruyoruz" diye konuştu.İkinci doz aşılama oranında Ortahisar ilçesinin yüzde 75'i geçtiğini, Trabzon'un da yüzde 75'lere yaklaştığını bildiren Usta, toplum bağışıklığının sağlanması için aşılama çalışmalarının aralıksız devam edeceğinin altını çizdi.'Seyirci sayısı yüzde 50'den yüzde 75'lere de çıkarılabilir.' diye bir öneride bulunduk'Usta, bir gazetecinin sorusu üzerine, Süper Lig'in 9. haftasında yarın oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının öncesi veya sonrası için taraftarlara çağrıda bulunarak salgın dolayısıyla toplu faaliyetlerle ilgili sürekli uyarılar yaptıklarını anımsattı.İnsanların her koşulda maske ve mesafe kurallarına özellikle uymalarını istediklerini dile getiren Usta şöyle devam etti:Gönüllü 185 kişiye TURKOVAC aşısı yapılacakUsta, TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarının Trabzon'da da gerçekleştirileceği anımsatarak aşıların dün akşam itibarıyla kente geldiğini bildirdi.Gönüllülerin aşılanmasına pazartesi başlanacağını belirten Usta, "Bu bir Faz-3 çalışması ama Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarından başarıyla çıkmış bir Türk aşımız var. Türkiye'de yaklaşık 40 kadar merkezde bu uygulama yapılıyor. Onlardan biri de biz oluyoruz. İnşallah hızlıca bu çalışmaya ışık tutup çalışmanın sonucunda da TURKOVAC yapılabilir hale gelmesine biz de ön ayak olmuş olacağız. Bu çalışmanın içerisinde rol alarak biz de ülkemizle ve kendimizle gurur duyuyor hale geleceğiz" ifadesini kullandı.Usta sözlerini şöyle tamamladı:

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trabzon, hakan usta, turkovac