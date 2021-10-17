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28 yaşında menopoza girdi, son yumurtasıyla anne oldu
28 yaşında menopoza girdi, son yumurtasıyla anne oldu
Pakize Erdoğan, 28 yaşında menopoz sürecine girdiğini öğrendi. Tedavi olup, çocuk sahibi olmak için eşiyle birlikte birçok doktora giden Erdoğan, 7 yılda 2... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T12:56+0300
2021-10-17T12:56+0300
regl
tüp bebek
tedavi
türkiye
menopoz
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Şanlıurfa’da yaşayan Pakize ve Yunus Erdoğan çifti 2014 yılında dünya evine girdi. Hiç vakit kaybetmeden anne-baba olmak istiyorlardı. Evliliklerinin 6. ayında bir problem olduğunu düşünüp o yıllarda yaşadıkları şehir olan Ağrı’da doktora başvurdular. Doktorlar, yumurta rezervinin az olduğunu ve bazı hormonların yüksek çıktığını söyleyip aşılama tedavisi önerdi.Aşılama tedavisi gören çiftin ilk denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Bir süre beklemeyi tercih eden çift, tüp bebek tedavisi olmak için İstanbul’a geldi ama yine hayallerine kavuşamadılar.Hem maddi hem manevi olarak hazır olmak için bir süre daha dinlenen çift bu kez Gaziantep’te çareyi aradı. Gaziantep’te de bir aşılama ve bir tüp bebek tedavisi gördüler ama çabaları yine hüsranla sonuçlandı.İstanbul’a gelerek Bahçeci Tüp Bebek doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın tarafından muayene edilen çift, elde edilen tek embriyo ile gebelik sağlandı ve çift geçtiğimiz aylarda oğulları İbrahim Berat’ı kucağına aldı.‘’Boşuna çabalamayın, evlat edinmeyi düşünün’ dediler’Son denemelerinden sonra üzüntü ve çaresizlik içinde olduklarını söyleyen Pakize Erdoğan, “Doktorlar, ‘Çocuk sahibi olmanız imkansız, menopoz süreci başlamış, bundan sonra uğraşmanıza gerek yok, evlat edinmeyi düşünün’ dediler. O sözlerden sonra kabus gibi günler geçirdik” dedi.‘’Düzenli adet görüyorum’ deyip kontrollerinizi ihmal etmeyin’Pakize Erdoğan, yaşadığı zorlu süreci şöyle anlattı:‘Laboratuvar şartları ve deneyimli embriyologların olması önemli’Doç. Dr. Kübra Boynukalın, Erdoğan çiftine uygulanan tedaviyi anlattı:‘Öngörülemez ancak düzenli muayene ile erken teşhis edilebilir’Kadının 40 yaşından önce adet kanamalarının sonlanması erken menopoz olarak değerlendirildiğini kaydeden Boynukalın, “Erken menopozda östrojen hormonunun salgılanması azalır, FSH ve LH hormon seviyelerinde yükselme görülür” dedi.Yapılacak birtakım basit kan tetkiklerinin menopoz sürecine dair bilgi verdiğini belirten Doç. Dr. Kübra Boynukalın, şunları söyledi:
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regl, tüp bebek, tedavi, menopoz

28 yaşında menopoza girdi, son yumurtasıyla anne oldu

12:56 17.10.2021
© DHAPakize ve Yunus Erdoğan çifti
Pakize ve Yunus Erdoğan çifti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© DHA
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Pakize Erdoğan, 28 yaşında menopoz sürecine girdiğini öğrendi. Tedavi olup, çocuk sahibi olmak için eşiyle birlikte birçok doktora giden Erdoğan, 7 yılda 2 aşılama ve 2 tüp bebek tedavisi gördü. Başarısızlıkla sonuçlanan tedavilerin ardından çift, elde edilen tek embriyo ile sağlanan gebelik sonucunda oğulları İbrahim Berat’ı kucağına aldı.
Şanlıurfa’da yaşayan Pakize ve Yunus Erdoğan çifti 2014 yılında dünya evine girdi. Hiç vakit kaybetmeden anne-baba olmak istiyorlardı. Evliliklerinin 6. ayında bir problem olduğunu düşünüp o yıllarda yaşadıkları şehir olan Ağrı’da doktora başvurdular. Doktorlar, yumurta rezervinin az olduğunu ve bazı hormonların yüksek çıktığını söyleyip aşılama tedavisi önerdi.
Aşılama tedavisi gören çiftin ilk denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Bir süre beklemeyi tercih eden çift, tüp bebek tedavisi olmak için İstanbul’a geldi ama yine hayallerine kavuşamadılar.
Hem maddi hem manevi olarak hazır olmak için bir süre daha dinlenen çift bu kez Gaziantep’te çareyi aradı. Gaziantep’te de bir aşılama ve bir tüp bebek tedavisi gördüler ama çabaları yine hüsranla sonuçlandı.
İstanbul’a gelerek Bahçeci Tüp Bebek doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın tarafından muayene edilen çift, elde edilen tek embriyo ile gebelik sağlandı ve çift geçtiğimiz aylarda oğulları İbrahim Berat’ı kucağına aldı.

‘’Boşuna çabalamayın, evlat edinmeyi düşünün’ dediler’

Son denemelerinden sonra üzüntü ve çaresizlik içinde olduklarını söyleyen Pakize Erdoğan, “Doktorlar, ‘Çocuk sahibi olmanız imkansız, menopoz süreci başlamış, bundan sonra uğraşmanıza gerek yok, evlat edinmeyi düşünün’ dediler. O sözlerden sonra kabus gibi günler geçirdik” dedi.

‘’Düzenli adet görüyorum’ deyip kontrollerinizi ihmal etmeyin’

Pakize Erdoğan, yaşadığı zorlu süreci şöyle anlattı:
“Henüz 20’li yaşlarımdaydım, nasıl menopoza girmiş olabilirim diye kendimi çok sorguladım. Düzenli adet görüyorum, bir sağlık problemim yok, aileden kaynaklı bir kısırlık sorunumuz yok diyerek annelik duygusunu tadamayacak olmanın üzüntüsünü yaşadım. Kendimizi toparladık ve ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz dedik. İstanbul’a gelerek Doç. Dr. Kübra Boynukalın ile tanıştık ve tüp bebek tedavisine başladık, kendisine çok güvendik. Elde edilen tek sağlıklı embriyo ile hamilelik müjdesini aldım. Sanki ayaklarım yere basmıyordu. Mart ayında da oğlumuza kavuştuk. İbrahim Berat ailemizin neşesi, mutluluğu. Dilerim bu duyguyu isteyen herkes tatsın. Tüm kadınlara da tavsiyem düzenli adet gördüklerini düşünüp kontrollerini ihmal etmesinler, bizim yaşadıklarımızı yaşamasınlar.”

‘Laboratuvar şartları ve deneyimli embriyologların olması önemli’

Doç. Dr. Kübra Boynukalın, Erdoğan çiftine uygulanan tedaviyi anlattı:
“Pakize Erdoğan’ın yaşadığı durumda olduğu gibi ileri derecede azalmış yumurtalık rezervi olgularında yapılan yumurta uyarımını takiben sınırlı sayıda yumurta elde edilmektedir. Bu sınırlı sayıdaki yumurtaların iyi laboratuvar şartlarında deneyimli embriyologlar eşliğinde işlenmesiyle başarılı sonuçlara ulaşılır ve yaşı genç hastalarda azımsanmayacak oranda gebelikler sağlanmaktadır. Biz de Pakize Hanım için bu uygun şartları sağladık. Özenli takip ve başarılı giden bir tedavi sürecinin sonunda çiftimiz oğulları ‘İbrahim Berat’a kavuştu.”

‘Öngörülemez ancak düzenli muayene ile erken teşhis edilebilir’

Kadının 40 yaşından önce adet kanamalarının sonlanması erken menopoz olarak değerlendirildiğini kaydeden Boynukalın, “Erken menopozda östrojen hormonunun salgılanması azalır, FSH ve LH hormon seviyelerinde yükselme görülür” dedi.
Yapılacak birtakım basit kan tetkiklerinin menopoz sürecine dair bilgi verdiğini belirten Doç. Dr. Kübra Boynukalın, şunları söyledi:
“Kadınların menopoz yaşını belirleyen en önemli etken annesinin menopoza girdiği yaştır. Birtakım cerrahi müdahaleler, otoimmun hastalıklar, kanser tedavisi boyunca alınan kemopterapi, kromozom bozuklukları, yanlış beslenme alışkanlıkları, stres, sigara ve alkol gibi kötü bir yaşam tarzı erken menopoza neden olabilmektedir. Erken menopozda ilk belirti daha sık adet görmektir. Normal koşullarda kadınlar 28 günde bir adet olmaktadır, adetin 22 günden daha sık görülmesi genellikle yumurtalık rezervinin azaldığına işaret eder. Menopoza yaklaştığında ise adet görme sayısı azalır ve tamamen kesilir. Erken menopoz öngörülemeyen bir durumdur fakat düzenli doktor muayenesi ile erken teşhisi mümkündür. Adetin ilk günlerinde hormon testleri yapılır ve vajinal ultrason ile yumurtalıklar muayene edilir. Böylece döllenmeye elverişli yumurta sayısı hakkında fikir sahibi olunabilir. Erken menopoz tedavilerinde alınacak sonuçlar hastanın yaşına göre farklılık gösterebilir. Yumurtalık rezervi azaldığını tespit ettiğimiz ve anne olmak isteyen hastalar için vakit kaybetmeden tüp bebek tedavisi önerilir. Evli olmayan ve kısa bir süre içerisinde gebelik düşünmeyen hastalarımız için ise yumurta dondurma uygulaması tercih edilecek bir yöntemdir.”
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