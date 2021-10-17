https://tr.sputniknews.com/20211017/28-yasinda-menopoza-girdi-son-yumurtasiyla-anne-oldu-1049898442.html

28 yaşında menopoza girdi, son yumurtasıyla anne oldu

28 yaşında menopoza girdi, son yumurtasıyla anne oldu

Pakize Erdoğan, 28 yaşında menopoz sürecine girdiğini öğrendi. Tedavi olup, çocuk sahibi olmak için eşiyle birlikte birçok doktora giden Erdoğan, 7 yılda 2... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T12:56+0300

2021-10-17T12:56+0300

2021-10-17T12:56+0300

regl

tüp bebek

tedavi

türkiye

menopoz

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Şanlıurfa’da yaşayan Pakize ve Yunus Erdoğan çifti 2014 yılında dünya evine girdi. Hiç vakit kaybetmeden anne-baba olmak istiyorlardı. Evliliklerinin 6. ayında bir problem olduğunu düşünüp o yıllarda yaşadıkları şehir olan Ağrı’da doktora başvurdular. Doktorlar, yumurta rezervinin az olduğunu ve bazı hormonların yüksek çıktığını söyleyip aşılama tedavisi önerdi.Aşılama tedavisi gören çiftin ilk denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Bir süre beklemeyi tercih eden çift, tüp bebek tedavisi olmak için İstanbul’a geldi ama yine hayallerine kavuşamadılar.Hem maddi hem manevi olarak hazır olmak için bir süre daha dinlenen çift bu kez Gaziantep’te çareyi aradı. Gaziantep’te de bir aşılama ve bir tüp bebek tedavisi gördüler ama çabaları yine hüsranla sonuçlandı.İstanbul’a gelerek Bahçeci Tüp Bebek doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın tarafından muayene edilen çift, elde edilen tek embriyo ile gebelik sağlandı ve çift geçtiğimiz aylarda oğulları İbrahim Berat’ı kucağına aldı.‘’Boşuna çabalamayın, evlat edinmeyi düşünün’ dediler’Son denemelerinden sonra üzüntü ve çaresizlik içinde olduklarını söyleyen Pakize Erdoğan, “Doktorlar, ‘Çocuk sahibi olmanız imkansız, menopoz süreci başlamış, bundan sonra uğraşmanıza gerek yok, evlat edinmeyi düşünün’ dediler. O sözlerden sonra kabus gibi günler geçirdik” dedi.‘’Düzenli adet görüyorum’ deyip kontrollerinizi ihmal etmeyin’Pakize Erdoğan, yaşadığı zorlu süreci şöyle anlattı:‘Laboratuvar şartları ve deneyimli embriyologların olması önemli’Doç. Dr. Kübra Boynukalın, Erdoğan çiftine uygulanan tedaviyi anlattı:‘Öngörülemez ancak düzenli muayene ile erken teşhis edilebilir’Kadının 40 yaşından önce adet kanamalarının sonlanması erken menopoz olarak değerlendirildiğini kaydeden Boynukalın, “Erken menopozda östrojen hormonunun salgılanması azalır, FSH ve LH hormon seviyelerinde yükselme görülür” dedi.Yapılacak birtakım basit kan tetkiklerinin menopoz sürecine dair bilgi verdiğini belirten Doç. Dr. Kübra Boynukalın, şunları söyledi:

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regl, tüp bebek, tedavi, menopoz