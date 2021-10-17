Akşener: Milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek

"Şimdi esnaftan geliyorum. Diyorlar ki; okul açıldı, çocuklara 5 takım kıyafet alan 2 takıma düşürdü. Çocuğuna marka alan, daha düşük kalite almaya başladı. Bir zeytin üreticisiyle karşılaştım. Zeytinciliği bırakacağını söylüyor. Zeytin yıllık bir lira artıyor ama gübre yüzde 100 artıyor, ilaç yüzde 150 artıyor. Mazotu saymıyorum bile. Şimdi buradan hepinizin huzurunda takipçisi olmak üzere iri zeytinin 25 lira olması gerektiğini söylüyorum. Küçük tanelinin de 9 lira 25 kuruş olması gerektiğini söylüyorum. Bu velinimet olmuş milletin önünde ben dahi herkes hazır ola geçecek."