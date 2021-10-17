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Akşener: Milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek
Akşener: Milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa İl Başkanlığı’nın düzenlediği programa katılmak üzere Orhangazi’ye geldi. Esnaf ziyareti yapan Akşener, "Bu... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T00:04+0300
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türkiye
meral akşener
esnaf
iyi parti
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İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından başlatılan 1 gecede 1 ilçe, 17 gecede 17 ilçe ve 712 köy ziyaretleri kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Orhangazi ilçesine gitti. Burada hakla seslenen Akşener, 21 aydır ülkenin çeşitli yerlerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirterek, "O esnaf dükkanlarında çiftçilerimizle, besicilerimizle süt üretimi yapan hayvan sahiplerimizle zengin üreticilerimizle, tencereyi nasıl kaynatacağım diye akşama düşünen kadınlarımızla işsiz gençlerimizle, emeklilerimizle o dükkanlarda karşılaşıyoruz, herkes dertli" diye konuştu.Ziyaretlerinde esnafın dertli olduğunu belirten Akşener, şu ifadeleri kullandı:
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meral akşener, esnaf, iyi parti

Akşener: Milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek

00:04 17.10.2021
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa İl Başkanlığı’nın düzenlediği programa katılmak üzere Orhangazi’ye geldi. Esnaf ziyareti yapan Akşener, "Bu velinimet olmuş milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek" dedi.
İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından başlatılan 1 gecede 1 ilçe, 17 gecede 17 ilçe ve 712 köy ziyaretleri kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Orhangazi ilçesine gitti.
Burada hakla seslenen Akşener, 21 aydır ülkenin çeşitli yerlerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirterek, "O esnaf dükkanlarında çiftçilerimizle, besicilerimizle süt üretimi yapan hayvan sahiplerimizle zengin üreticilerimizle, tencereyi nasıl kaynatacağım diye akşama düşünen kadınlarımızla işsiz gençlerimizle, emeklilerimizle o dükkanlarda karşılaşıyoruz, herkes dertli" diye konuştu.
Ziyaretlerinde esnafın dertli olduğunu belirten Akşener, şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi esnaftan geliyorum. Diyorlar ki; okul açıldı, çocuklara 5 takım kıyafet alan 2 takıma düşürdü. Çocuğuna marka alan, daha düşük kalite almaya başladı. Bir zeytin üreticisiyle karşılaştım. Zeytinciliği bırakacağını söylüyor. Zeytin yıllık bir lira artıyor ama gübre yüzde 100 artıyor, ilaç yüzde 150 artıyor. Mazotu saymıyorum bile. Şimdi buradan hepinizin huzurunda takipçisi olmak üzere iri zeytinin 25 lira olması gerektiğini söylüyorum. Küçük tanelinin de 9 lira 25 kuruş olması gerektiğini söylüyorum. Bu velinimet olmuş milletin önünde ben dahi herkes hazır ola geçecek."
771000
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