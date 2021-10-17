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Arnavutköy'deki metro şantiyesinde kaza: 3 işçi metrelerce yükseklikten düştü
Arnavutköy'deki metro şantiyesinde kaza: 3 işçi metrelerce yükseklikten düştü
İstanbul Arnavutköy ilçesinde metro şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucunda 3 işçi metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Yaralanan 3... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T02:06+0300
2021-10-17T02:06+0300
türkiye
istanbul
iş kazası
işçi
şantiye
arnavutköy
metro
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Olay, akşam 22.30 sıralarında Arnavutköy'de Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosunun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki şantiyesinde meydana geldi.İddiaya göre, işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucu işçiler metrelerce aşağı düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Ufuk Y., Ömer Ö. ve Onur B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemeler devam ediyor.
türkiye
istanbul
arnavutköy
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istanbul, iş kazası, işçi, şantiye, arnavutköy, metro

Arnavutköy'deki metro şantiyesinde kaza: 3 işçi metrelerce yükseklikten düştü

02:06 17.10.2021
© DHAİstanbul Arnavutköy ilçesinde metro şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucunda 3 işçi metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Yaralanan 3 içi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İstanbul Arnavutköy ilçesinde metro şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucunda 3 işçi metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Yaralanan 3 içi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© DHA
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İstanbul Arnavutköy ilçesinde metro şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucunda 3 işçi metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Yaralanan 3 içi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, akşam 22.30 sıralarında Arnavutköy'de Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosunun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki şantiyesinde meydana geldi.
İddiaya göre, işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucu işçiler metrelerce aşağı düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Ufuk Y., Ömer Ö. ve Onur B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemeler devam ediyor.
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