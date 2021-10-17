https://tr.sputniknews.com/20211017/dumandan-etkilenen-kedi-kalp-masajiyla-hayata-dondu-1049909940.html

Dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndü

Dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndü

Sultangazi'de bulunan bir tekstil atölyesinde çıkan yangında 15 güvercin yanarak telef olurken, dumandan etkilenen bir kedi de itfaiye ekipleri tarafından... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T23:56+0300

2021-10-17T23:56+0300

2021-10-17T23:58+0300

yaşam

kedi

yangın

sultangazi

kalp masajı

suni teneffüs

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Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Atölyeden çıkan dumanları görenler işyerinin kapısını ve camlarını kırarak dumanı tahliye etti. Ardından polis ve itfaiye ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.Atölyenin içinde bulunan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile son anda kurtarıldı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilendiği tespit edilen bir kedi, dışarıya çıkarıldı.Kalp masajı yapılan kedi, üşümemesi için bir beze sarılarak kutuya konuldu. Ardından kedi veterinere teslim edildi.Yangın sırasında içeride bulunan 15 güvercin ise telef oldu.

sultangazi

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kedi, yangın, sultangazi, kalp masajı, suni teneffüs