Dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndü

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Atölyeden çıkan dumanları görenler işyerinin kapısını ve camlarını kırarak dumanı tahliye etti. Ardından polis ve itfaiye ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.Atölyenin içinde bulunan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile son anda kurtarıldı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilendiği tespit edilen bir kedi, dışarıya çıkarıldı.Kalp masajı yapılan kedi, üşümemesi için bir beze sarılarak kutuya konuldu. Ardından kedi veterinere teslim edildi.Yangın sırasında içeride bulunan 15 güvercin ise telef oldu.
Sultangazi'de bulunan bir tekstil atölyesinde çıkan yangında 15 güvercin yanarak telef olurken, dumandan etkilenen bir kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Baygın halde dışarıya çıkarılan kedi, itfaiye ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndü.
Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Atölyeden çıkan dumanları görenler işyerinin kapısını ve camlarını kırarak dumanı tahliye etti. Ardından polis ve itfaiye ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.