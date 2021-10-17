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https://tr.sputniknews.com/20211017/dumandan-etkilenen-kedi-kalp-masajiyla-hayata-dondu-1049909940.html
Dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndü
Dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndü
Sultangazi'de bulunan bir tekstil atölyesinde çıkan yangında 15 güvercin yanarak telef olurken, dumandan etkilenen bir kedi de itfaiye ekipleri tarafından... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T23:56+0300
2021-10-17T23:58+0300
yaşam
kedi
yangın
sultangazi
kalp masajı
suni teneffüs
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Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Atölyeden çıkan dumanları görenler işyerinin kapısını ve camlarını kırarak dumanı tahliye etti. Ardından polis ve itfaiye ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.Atölyenin içinde bulunan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile son anda kurtarıldı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilendiği tespit edilen bir kedi, dışarıya çıkarıldı.Kalp masajı yapılan kedi, üşümemesi için bir beze sarılarak kutuya konuldu. Ardından kedi veterinere teslim edildi.Yangın sırasında içeride bulunan 15 güvercin ise telef oldu.
sultangazi
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kedi, yangın, sultangazi, kalp masajı, suni teneffüs

Dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndü

23:56 17.10.2021 (güncellendi: 23:58 17.10.2021)
© İHAkedi kalp masajıyla hayata döndü
kedi kalp masajıyla hayata döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© İHA
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Sultangazi'de bulunan bir tekstil atölyesinde çıkan yangında 15 güvercin yanarak telef olurken, dumandan etkilenen bir kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Baygın halde dışarıya çıkarılan kedi, itfaiye ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndü.
Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Atölyeden çıkan dumanları görenler işyerinin kapısını ve camlarını kırarak dumanı tahliye etti. Ardından polis ve itfaiye ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Atölyenin içinde bulunan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile son anda kurtarıldı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilendiği tespit edilen bir kedi, dışarıya çıkarıldı.
Kalp masajı yapılan kedi, üşümemesi için bir beze sarılarak kutuya konuldu. Ardından kedi veterinere teslim edildi.
Yangın sırasında içeride bulunan 15 güvercin ise telef oldu.
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