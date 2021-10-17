Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211017/fatih-altayli-iktidarin-oylarindaki-erimenin-oranini-bilemem-ama-erime-cok-net-goruluyor-1049904033.html
Fatih Altaylı: İktidarın oylarındaki erimenin oranını bilemem ama erime çok net görülüyor
Fatih Altaylı: İktidarın oylarındaki erimenin oranını bilemem ama erime çok net görülüyor
Fatih Altaylı, "İktidarın oylarındaki erimenin oranı bilemem ama erime çok net görülüyor. Çünkü gelişmeler en çok iktidara destek olan kesimleri zorluyor"... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T16:33+0300
2021-10-17T16:33+0300
politika
ak parti
türkiye
iktidar
ekonomi
fatih altaylı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103537/46/1035374653_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dfb7b143d8e754a7a104a5aea2142b89.jpg
Fatih Altaylı, "Lüks otomobil satışlarının artarak sürmesi, otomobil satın almak isteyenlerin alacak otomobil bulamaması gibi göstergeler, geniş oy tabanını mutlu etmiyor tam aksine sinir ediyor. Pazar yerinden artık toplayan kadın, önünden geçen S500’e “Ekonomi iyi durumda” diye bakmıyor. Sorulan soru şu artık. 'AK Parti buradan da döner mi, nasıl döner?' Bana sorarsanız AK Parti’yi buradan kurtarıp, yeniden iktidara taşıma gücü artık AK Parti’de değil. AK Parti’nin ilk iktidar dönemindeki hesabı şu idi. 2 dönem iktidar oluruz. 1 dönem iktidar ortağı oluruz. Sonra muhalefete geçeriz. Ancak yetersiz muhalefet nedeniyle işler umduklarının ötesinde iyi gitti AK Parti için. Dengeleri değiştiren ise İYİ Parti’nin ortaya çıkması oldu. Ve bugün artık AK Parti için işler iyi gitmiyor." düşüncesini dile getirdi.HaberTürk yazarı Altaylı bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103537/46/1035374653_174:0:1134:720_1920x0_80_0_0_682980d971b57c9489e865b610d01bdf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, türkiye, iktidar, ekonomi, fatih altaylı

Fatih Altaylı: İktidarın oylarındaki erimenin oranını bilemem ama erime çok net görülüyor

16:33 17.10.2021
© Fotoğraf : TwitterFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Fatih Altaylı, "İktidarın oylarındaki erimenin oranı bilemem ama erime çok net görülüyor. Çünkü gelişmeler en çok iktidara destek olan kesimleri zorluyor" değerlendirmesini yaptı.
Fatih Altaylı, "Lüks otomobil satışlarının artarak sürmesi, otomobil satın almak isteyenlerin alacak otomobil bulamaması gibi göstergeler, geniş oy tabanını mutlu etmiyor tam aksine sinir ediyor. Pazar yerinden artık toplayan kadın, önünden geçen S500’e “Ekonomi iyi durumda” diye bakmıyor. Sorulan soru şu artık. 'AK Parti buradan da döner mi, nasıl döner?' Bana sorarsanız AK Parti’yi buradan kurtarıp, yeniden iktidara taşıma gücü artık AK Parti’de değil. AK Parti’nin ilk iktidar dönemindeki hesabı şu idi. 2 dönem iktidar oluruz. 1 dönem iktidar ortağı oluruz. Sonra muhalefete geçeriz. Ancak yetersiz muhalefet nedeniyle işler umduklarının ötesinde iyi gitti AK Parti için. Dengeleri değiştiren ise İYİ Parti’nin ortaya çıkması oldu. Ve bugün artık AK Parti için işler iyi gitmiyor." düşüncesini dile getirdi.
HaberTürk yazarı Altaylı bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’nin yeniden güç kazanması ise artık AK Parti’nin yapacağı şeylere bağlı değil. Çünkü yapamayacaklarını artık AK Partililer de görüyor. Olması gerekeni en az sizin benim kadar biliyorlar ama yapamıyorlar. Bırakın yapmayı yüksek sesle söyleyemiyorlar bile. Bu yüzden bundan sonra AK Parti’nin yeniden güç kazanmasını sağlayacak tek bir şey var. CHP. CHP yönetiminin yapacağı hatalar dışında AK Parti’nin yeniden yükselişe geçmesini sağlayacak hiçbir şey yok. Muhalefetin ne yapması ya da ne yapmaması gerektiğini ise 29 Temmuz 2020 ‘da “Joe’nun hikayesi” olarak yazmıştım. Merak ediyorsanız, açar bakarsınız."

950000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce