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https://tr.sputniknews.com/20211017/gaziantepte-3-ton-kacak-akaryakit-ele-gecirildi-1049891133.html
Gaziantep'te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T00:23+0300
2021-10-17T00:23+0300
2021-10-17T00:23+0300
türkiye
gaziantep
akaryakıt
kaçakçılık
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.Ekiplerce Şehitkamil ilçesinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığının tespiti üzerine bir tır garajına operasyon düzenlendi.Operasyonda, 3 ton kaçak akaryakıt, santrifüj pompası ve 3 boş fiber tank ele geçirildi.
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gaziantep, akaryakıt, kaçakçılık
Gaziantep'te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Ekiplerce Şehitkamil ilçesinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığının tespiti üzerine bir tır garajına operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 ton kaçak akaryakıt, santrifüj pompası ve 3 boş fiber tank ele geçirildi.