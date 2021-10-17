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Giresun'da 8 kişi ıspanak içindeki 'güzelavrat' otundan zehirlendi
Giresun'da 8 kişi ıspanak içindeki 'güzelavrat' otundan zehirlendi
Giresun'da 8 kişi, yedikleri ıspanak içerisinde bulunan 'güzelavrat' otu olarak bilinen 'atropa belladonna' nedeniyle zehirlendi. 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T15:43+0300
2021-10-17T15:43+0300
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İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, aynı iş yerinde çalışan 6 kişi ile aynı aileden 2 kişi, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine başvurdu.Tedavi altına alınan hastaların yapılan ayrıntılı tetkiklerinde, yedikleri ıspanak içerisinde bulunan "güzelavrat" otu nedeniyle zehirlendikleri belirlendi.Şahıslardan 4'ü bugün taburcu edildi, tedavileri süren diğer 4 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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türkiye, giresun, ispanak

Giresun'da 8 kişi ıspanak içindeki 'güzelavrat' otundan zehirlendi

15:43 17.10.2021
© İHA / OZAN KÖSEAmbulans, Acil servis, hastane
Ambulans, Acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© İHA / OZAN KÖSE
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Giresun'da 8 kişi, yedikleri ıspanak içerisinde bulunan 'güzelavrat' otu olarak bilinen 'atropa belladonna' nedeniyle zehirlendi.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, aynı iş yerinde çalışan 6 kişi ile aynı aileden 2 kişi, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine başvurdu.
Tedavi altına alınan hastaların yapılan ayrıntılı tetkiklerinde, yedikleri ıspanak içerisinde bulunan "güzelavrat" otu nedeniyle zehirlendikleri belirlendi.
Şahıslardan 4'ü bugün taburcu edildi, tedavileri süren diğer 4 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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