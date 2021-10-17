Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211017/hindistandaki-siddetli-yagislarda-18-kisi-hayatini-kaybetti-onlarca-kisi-kayboldu--1049908251.html
Hindistan'daki şiddetli yağışlarda 18 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kayboldu
Hindistan'daki şiddetli yağışlarda 18 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kayboldu
Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde dün gün boyu süren şiddetli yağışlar sonucu en az 18 kişinin öldüğü, onlarca kişinin kaybolduğu bildirildi. 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T21:39+0300
2021-10-17T21:39+0300
dünya
hindistan
sel
toprak kayması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049908226_0:133:2561:1574_1920x0_80_0_0_d3c4b6847455f63e5bd3a451077d2a56.jpg
Hindustan Times'ın haberine göre, eyalette etkili olan şiddetli yağışların ardından ani sel ve toprak kaymaları meydana geldi.Yağışlar sonucu yaşanan felakette en az 18 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise kayboldu.Ulusal Afet Müdahale Gücü ve Hint Ordusu, can kaybının artmasından endişe edilen afet bölgesi Kottayam ve Idukki'deki arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.Yetkililer, yağışların azaldığı, yardım ve kurtarma operasyonlarının devam ettiği bilgisini paylaştı.İçişleri Bakanı Amit Shah, hükümetin Kerala'daki durumu takip ettiğini ve mümkün olan tüm desteğin sağlanacağını söyledi.Kerala'da 2018'de şiddetli yağışlar nedeniyle 223 kişi ölmüş, yüz binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049908226_143:0:2419:1707_1920x0_80_0_0_bdf629c1683165dceb6ca2433d45822a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hindistan, sel, toprak kayması

Hindistan'daki şiddetli yağışlarda 18 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kayboldu

21:39 17.10.2021
© AFP 2021 / -Hindistan sel
Hindistan sel - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© AFP 2021 / -
Abone ol
Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde dün gün boyu süren şiddetli yağışlar sonucu en az 18 kişinin öldüğü, onlarca kişinin kaybolduğu bildirildi.
Hindustan Times'ın haberine göre, eyalette etkili olan şiddetli yağışların ardından ani sel ve toprak kaymaları meydana geldi.
Yağışlar sonucu yaşanan felakette en az 18 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise kayboldu.
Ulusal Afet Müdahale Gücü ve Hint Ordusu, can kaybının artmasından endişe edilen afet bölgesi Kottayam ve Idukki'deki arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.
Yetkililer, yağışların azaldığı, yardım ve kurtarma operasyonlarının devam ettiği bilgisini paylaştı.
İçişleri Bakanı Amit Shah, hükümetin Kerala'daki durumu takip ettiğini ve mümkün olan tüm desteğin sağlanacağını söyledi.
Kerala'da 2018'de şiddetli yağışlar nedeniyle 223 kişi ölmüş, yüz binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
000010
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:11Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da
22:03İmamoğlu: İstanbullulara bir söz verdik, taksi plakası ağalığı bitecek dedik
21:39Hindistan'daki şiddetli yağışlarda 18 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kayboldu
21:23Bakan Soylu: Erdoğan dışarıya koza ördü, içeride de onlarla mücadele ediyor
21:07Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek zirveye yerleşti
20:57'Suriye lideri Esad, Şam’da Rusya heyetini kabul etti'
20:42Eski ABD Başkanı Bill Clinton taburcu edildi
20:26Meteoroloji açıkladı: Çarşamba günü sona eriyor
20:09Silahla oynayan çocuk kazayla kardeşini öldürdü
20:02Mardinli Marilyn Monroe: Kazancımın yüzde 90'ını sokak hayvanlarına harcıyorum
19:49Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan’a: 'Hep aynı nakarat, geçiniz bunları kimse yemiyor'
19:37Ankara'da bal yeme yarışması: Bir kiloluk balı ilk bitiren kazandı
19:18Türkiye'de 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi, 186 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
19:11İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı
19:00Aşı karşıtlarından İzmir'de miting: Koronavirüs aşısı, PCR testi ve maske kullanımı protesto edildi
18:4317 yaşındaki çocuk, tabanca temizlerken annesini öldürdü
18:29NASA, Ay’da Wi-Fi ağının nasıl kurulacağını araştırıyor
18:18Uçarsu Şelalesi, ilk kez kurudu
18:07Zonguldak'ta yük vagonu üst geçide saplanarak durabildi
18:01Çin'in Dünya'nın etrafında turlayan nükleer kapasiteli hipersonik füzesi, ABD'de şok etkisi yarattı