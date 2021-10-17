İmamoğlu: İstanbullulara bir söz verdik, taksi plakası ağalığı bitecek dedik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksi sayısının artırılmasına yönelik tekliflerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) 9'uncu kez reddedilmesiyle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun."
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde taksi alımının 9 kez reddedilmesiyle ilgili sosyal medyada 'Gözünüz bizde olsun' paylaşımı yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksi sayısının artırılmasına yönelik tekliflerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) 9'uncu kez reddedilmesiyle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun."
İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun.