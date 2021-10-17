https://tr.sputniknews.com/20211017/imamoglu-istanbullulara-bir-soz-verdik-taksi-plakasi-agaligi-bitecek-dedik-1049908602.html

İmamoğlu: İstanbullulara bir söz verdik, taksi plakası ağalığı bitecek dedik

İmamoğlu: İstanbullulara bir söz verdik, taksi plakası ağalığı bitecek dedik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde taksi alımının 9 kez reddedilmesiyle ilgili sosyal medyada 'Gözünüz bizde olsun' paylaşımı yaptı. 17.10.2021, Sputnik Türkiye

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ekrem imamoğlu

taksi

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksi sayısının artırılmasına yönelik tekliflerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) 9'uncu kez reddedilmesiyle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun."

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ekrem imamoğlu, taksi, twitter