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İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü
İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü
İtalya'nın başkenti Roma'da işçi sendikalarının önderliğinde faşizm karşıtı gösteri düzenlendi. Gösteriye yaklaşık 200 bin kişi katıldı. Gösteride, Dışişleri... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T17:53+0300
2021-10-17T18:04+0300
dünya
italya
protestolar
faşizm
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Cgil (İtalya Genel İş Konfederasyonu), Uil ve Cisl sendikalarının çağrısıyla ve 'Faşizm, bir daha asla' temasıyla düzenlenen gösteride, geçtiğimiz hafta cumartesi günü Cgil binasına düzenlenen saldırının arkasında olduğu öne sürülen neo-faşist parti Forza Nuova’nın feshedilmesi çağrısında bulunuldu. Geçtiğimiz hafta Kovid-19 sertifikası (Yeşil Geçiş Kartı) protestoları sırasında ülkenin en büyük işçi sendikası Cgil'in binasına yapılan saldırı üzerine düzenlenen gösteriye, Dışişleri Bakanı Luigi di Maio, eski Başbakan ve M5S lideri Giuseppe Conte ve Demokratik Parti Genel Sekretei Enrico Letta'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi de katıldı. Cgil Genel Sekretei Maurizio Landini yaptığı konuşmada, "Bu gösteride, herkes için demokrasiyi savunuyoruz. Cgil'e yapılan saldırı, aslında tüm ülkenin çalışma onuruna yapılmış bir saldırıdır. Biz de kimseyi savunmak için değil, demokrasiyi savunmak ve geliştirmek için buradayız” dedi. İtalya’da tüm işyerlerinde çalışanların Kovid-19 Yeşil Geçiş Kartı ibraz etmesi zorunluluğu geçtiğimiz cuma günü yürürlüğe girmişti. 9 Ekim Cumartesi günü Covid-19 Yeşil Geçiş Kartı’na karşı başkent Roma'da düzenlenen protestolarda, bazı göstericiler Cgil binası ve bir hastaneye saldırıda bulunmuştu. Saldırılardan sorumlu tutulan Forza Nuova Partisi’nin internet sitesi savcılık talebiyle erişime kapatılmıştı.
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italya, protestolar, faşizm

İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü

17:53 17.10.2021 (güncellendi: 18:04 17.10.2021)
© AFP 2021 / PIERO CRUCIATTIİtalya, protesto
İtalya, protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© AFP 2021 / PIERO CRUCIATTI
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İtalya'nın başkenti Roma'da işçi sendikalarının önderliğinde faşizm karşıtı gösteri düzenlendi. Gösteriye yaklaşık 200 bin kişi katıldı. Gösteride, Dışişleri Bakanı Luigi di Maio, eski Başbakan Giuseppe Conte ve çok sayıda siyasetçi de yer aldı.
Cgil (İtalya Genel İş Konfederasyonu), Uil ve Cisl sendikalarının çağrısıyla ve 'Faşizm, bir daha asla' temasıyla düzenlenen gösteride, geçtiğimiz hafta cumartesi günü Cgil binasına düzenlenen saldırının arkasında olduğu öne sürülen neo-faşist parti Forza Nuova’nın feshedilmesi çağrısında bulunuldu.
Geçtiğimiz hafta Kovid-19 sertifikası (Yeşil Geçiş Kartı) protestoları sırasında ülkenin en büyük işçi sendikası Cgil'in binasına yapılan saldırı üzerine düzenlenen gösteriye, Dışişleri Bakanı Luigi di Maio, eski Başbakan ve M5S lideri Giuseppe Conte ve Demokratik Parti Genel Sekretei Enrico Letta'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi de katıldı.

Cgil Genel Sekretei Maurizio Landini yaptığı konuşmada, "Bu gösteride, herkes için demokrasiyi savunuyoruz. Cgil'e yapılan saldırı, aslında tüm ülkenin çalışma onuruna yapılmış bir saldırıdır. Biz de kimseyi savunmak için değil, demokrasiyi savunmak ve geliştirmek için buradayız” dedi.

İtalya’da tüm işyerlerinde çalışanların Kovid-19 Yeşil Geçiş Kartı ibraz etmesi zorunluluğu geçtiğimiz cuma günü yürürlüğe girmişti. 9 Ekim Cumartesi günü Covid-19 Yeşil Geçiş Kartı’na karşı başkent Roma'da düzenlenen protestolarda, bazı göstericiler Cgil binası ve bir hastaneye saldırıda bulunmuştu. Saldırılardan sorumlu tutulan Forza Nuova Partisi’nin internet sitesi savcılık talebiyle erişime kapatılmıştı.
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