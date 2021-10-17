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MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı. 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T17:31+0300
2021-10-17T17:31+0300
türkiye
terörle mücadele
terör
milli savunma bakanlığı (msb)
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
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terörle mücadele, terör, milli savunma bakanlığı (msb)

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

17:31 17.10.2021
© AAterörle mücadele
terörle mücadele - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
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