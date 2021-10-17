https://tr.sputniknews.com/20211017/msb-irakin-kuzeyinde-3-pkkli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1049904975.html

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı. 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T17:31+0300

2021-10-17T17:31+0300

2021-10-17T17:31+0300

türkiye

terörle mücadele

terör

milli savunma bakanlığı (msb)

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

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terörle mücadele, terör, milli savunma bakanlığı (msb)