MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.