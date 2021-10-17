https://tr.sputniknews.com/20211017/prof-dr-ceyhan-birakin-bir-ailenin-anlamasini-ben-de-gorsem-ayirt-edemem-1049896862.html

Prof. Dr. Ceyhan: Bırakın bir ailenin anlamasını, ben de görsem ayırt edemem

Prof. Dr. Ceyhan: Bırakın bir ailenin anlamasını, ben de görsem ayırt edemem

Prof. Dr. Ceyhan, koronavirüs ile soğuk algınlığını ayırmanın tek yolunun test yaptırmak olduğunu söyledi. Ceyhan, "Bir aileyi bırakın, ben de ayırt edemem... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T11:50+0300

2021-10-17T11:50+0300

2021-10-17T11:51+0300

grip

mehmet ceyhan

koronavirüs

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüste tablonun değiştiğine vurgu yaptı: "Tablo biraz soğuk algınlığına benziyor, bu da işimizi zorlaştırdı. Geçen yıl bugüne kadar daha tedbirliydi insanlar, o yüzden solunum yoluyla bulaşan hastalıklar ciddi oranda azalmıştı. Şimdi sayılar tam pandemi öncesi döneme döndü. En az o dönem kadar ağır nezle, soğuk algınlığı vakaları görüyoruz. Buna grip deme alışkanlığı var, bu çok yanlış. Henüz Türkiye'de grip vakası görmedik. Onu da görmeye başlamadan risk gruplarının hemen grip aşısını olması lazım."Koronavirüs ile soğuk algınlığının ayırt edilip edilmeyeceği ile ilgili Prof. Dr. Ceyhan, şunları söyledi: "Maalesef, öyle bir ayrım yok. Bırakın bir ailenin anlamasını, ben de görsem çocukta 'bu koronavirüs müdür yoksa soğuk algınlığı yapan virüs tablosu mudur' ayırt edemem. Ayırt etmenin tek yolu var; test. Sadece Kovid-19 için değil bu virüsler için de testler var, onları da yapmak durumundasınız."Ceyhan, koronavirüs ile gribin çok nadiren bir arada olacağını belirtti: "Virüslerin özelliğidir bu; bir virüs enfeksiyonu geçirirken, ikinci bir virüsün yaygın bir hastalık yapmasını önleyecek bağışıklık sistemimiz maddeler salgılar. Bunu yeteri kadar engelleyemezse ikisini bir arada görürsünüz. Ama birinin arkasından diğerini görebilirsiniz, o zaman da ikinci görülen hastalık ağır seyreder. Grip de sanıldığı gibi burun akıntısı, hapşırık ile geçirilmez. Grip çok ağır bir tablodur; yatağa düşürür ve ciddi ölüm oranları vardır. Hastaneye yatışı gerektirir. Bunu da önlemeniz gerekir, yoksa hastanelerin yükü artar. Kendinde soğuk algınlığı hisseden kişilerin test yaptırması gerek."

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grip, mehmet ceyhan, koronavirüs