https://tr.sputniknews.com/20211017/rus-icisleri-yakutistanda-bir-klinikte-hastalardan-biri-diger-hastalari-ve-kendini-yaraladi-1049892567.html

Rus İçişleri: Yakutistan’da bir klinikte hastalardan biri, diğer hastaları ve kendini yaraladı

Rus İçişleri: Yakutistan’da bir klinikte hastalardan biri, diğer hastaları ve kendini yaraladı

Rusya İçişleri Bakanlığı Yakutistan İdaresi, Yakutsk kentindeki narkoloji dispanserinde yatan bir hastanın diğer hastaları ve kendisini bıçakladığını... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T02:59+0300

2021-10-17T02:59+0300

2021-10-17T02:59+0300

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yakutistan

yaralama

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Rusya İçişleri Bakanlığı Yakutistan İdaresi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Yakutsk kentindeki narkoloji dispanserinde yatan bir hasta, bilinmeyen bir nedenle diğer hastaları ve kendisini bıçakladı, yaralanan herkes hastaneye kaldırıldı fakat aralarından bir kişi kurtarılamadı.Daha önce Rusya Soruşturma Komitesi Yakutistan Soruşturma İdaresi, Yakutsk Cumhuriyet Narkoloji Dispanseri’nde yatan bir hastanı diğer 5 hastaya bıçakla saldırarak yaraladığını, yaralılardan bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Açıklamada önce saldırganın gözaltına alındığı bilgisi geçilmiş, ardından bu kişinin gözaltına alınmadığı bildirilmişti.Açıklamada, “16 Ekim günü saat 22.10'da Yakutsk Cumhuriyet Narkoloji Dispanseri’nden Rusya İçişleri Bakanlığı Yakutistan İdaresi nöbetçi birimine, 47 yaşındaki bir hastanın hastanedeki diğer hastaları ve kendisini bıçakladığına dair bir mesaj ulaştı. Olay yerine nöbetçi polis ekibi gönderildi. Yaralananlar ve saldırgan hastaneye kaldırıldı. Şu anda yaralanan hastalardan biri hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca olayın ayrıntılarının ve nedenlerinin Soruşturma Komitesi tarafından araştırıldığı ifade edildi.

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rusya, hastane, yakutistan, yaralama