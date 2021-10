https://tr.sputniknews.com/20211017/safra-kesesi-ameliyatindan-cikan-yuzlerce-tasla-hastanenin-ismini-yazdi-1049904497.html

Safra kesesi ameliyatından çıkan yüzlerce taşla hastanenin ismini yazdı

Karın ağrısı şikayetiyle gelen Damla, safra kesesinde taş olduğu anlaşılınca ameliyata karar verildi. Ameliyatta safra kesesinden yüzlerce taş çıktı. Damla’nın... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

Safra kesesi hastalıkları tedavi edilmediği sürece riskli durumlar oluşturabilir. Safra kesesi taşları genelde karın ağrısı şikayetiyle kendini belli eder. Bazen hiçbir belirti göstermez bazen de gece aniden şiddetli karın ağrısı ile kendini gösterir. Safra kesesi taşları kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Genetik yatkınlık, kolesterol yüksekliği, aşırı kilolar safra kesesi taşı oluşmasında risk faktörleridir. Toplumda sıkça rastlanan safra kesesi taşı rahatsızlığından dolayı gelen hastalar genellikle şiddetli karın ağrısı, şişkinlik, hazımsızlık gibi belirtilerle gelir.‘Ne kadar fazla taş çıktığını gösterdik’Hastalık hakkında bilgi veren Genel Cerrahi uzmanı ve Başhekim Op. Dr. Mehmet Tekin, şunları kaydetti:‘Ağrılarım geçti, şu an gayet iyiyim’Doktoruna ve Tekden Hastanesi’ne memnuniyetlerini dile getiren Damla, “Yaklaşık üç gündür karnımda sırtıma vuran şiddetli bir ağrı vardı. Bundan dolayı Tekden Hastanesi’ne geldik. Bundan on yıl önce apandisit ameliyatımı Op. Dr. Mehmet Tekin yaptığı için ağrım olduğundan dolayı yine kendisine geldik. Ameliyat oldum şu an sağlık durumum gayet iyi. Mehmet Bey çok iyi bir doktor. Çok güzel ilgilendi. Sayesinde ağrılarım geçti ve çok iyiyim. Hastane koşulları gerçekten çok iyi. Hastane personeli çok güzel ilgilendi. Tekden Hastanesi’ne ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

