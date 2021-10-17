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https://tr.sputniknews.com/20211017/safra-kesesi-ameliyatindan-cikan-yuzlerce-tasla-hastanenin-ismini-yazdi-1049904497.html
Safra kesesi ameliyatından çıkan yüzlerce taşla hastanenin ismini yazdı
Safra kesesi ameliyatından çıkan yüzlerce taşla hastanenin ismini yazdı
Karın ağrısı şikayetiyle gelen Damla, safra kesesinde taş olduğu anlaşılınca ameliyata karar verildi. Ameliyatta safra kesesinden yüzlerce taş çıktı. Damla’nın... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T16:57+0300
2021-10-17T17:05+0300
safra kesesi
türkiye
ameliyat
taş
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Safra kesesi hastalıkları tedavi edilmediği sürece riskli durumlar oluşturabilir. Safra kesesi taşları genelde karın ağrısı şikayetiyle kendini belli eder. Bazen hiçbir belirti göstermez bazen de gece aniden şiddetli karın ağrısı ile kendini gösterir. Safra kesesi taşları kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Genetik yatkınlık, kolesterol yüksekliği, aşırı kilolar safra kesesi taşı oluşmasında risk faktörleridir. Toplumda sıkça rastlanan safra kesesi taşı rahatsızlığından dolayı gelen hastalar genellikle şiddetli karın ağrısı, şişkinlik, hazımsızlık gibi belirtilerle gelir.‘Ne kadar fazla taş çıktığını gösterdik’Hastalık hakkında bilgi veren Genel Cerrahi uzmanı ve Başhekim Op. Dr. Mehmet Tekin, şunları kaydetti:‘Ağrılarım geçti, şu an gayet iyiyim’Doktoruna ve Tekden Hastanesi’ne memnuniyetlerini dile getiren Damla, “Yaklaşık üç gündür karnımda sırtıma vuran şiddetli bir ağrı vardı. Bundan dolayı Tekden Hastanesi’ne geldik. Bundan on yıl önce apandisit ameliyatımı Op. Dr. Mehmet Tekin yaptığı için ağrım olduğundan dolayı yine kendisine geldik. Ameliyat oldum şu an sağlık durumum gayet iyi. Mehmet Bey çok iyi bir doktor. Çok güzel ilgilendi. Sayesinde ağrılarım geçti ve çok iyiyim. Hastane koşulları gerçekten çok iyi. Hastane personeli çok güzel ilgilendi. Tekden Hastanesi’ne ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim” dedi.
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safra kesesi, ameliyat, taş

Safra kesesi ameliyatından çıkan yüzlerce taşla hastanenin ismini yazdı

16:57 17.10.2021 (güncellendi: 17:05 17.10.2021)
© İHAOp. Dr. Mehmet Tekin, safra kesesi ameliyatından çıkan yüzlerce taşla hastanenin ismini yazdı
Op. Dr. Mehmet Tekin, safra kesesi ameliyatından çıkan yüzlerce taşla hastanenin ismini yazdı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© İHA
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Karın ağrısı şikayetiyle gelen Damla, safra kesesinde taş olduğu anlaşılınca ameliyata karar verildi. Ameliyatta safra kesesinden yüzlerce taş çıktı. Damla’nın ameliyatını gerçekleştiren Op. Dr. Mehmet Tekin, safra kesesinden çıkan taşlarla ‘Tekden’ yazarak ne kadar fazla taş çıktığını göstermek istedi.
Safra kesesi hastalıkları tedavi edilmediği sürece riskli durumlar oluşturabilir. Safra kesesi taşları genelde karın ağrısı şikayetiyle kendini belli eder.
Bazen hiçbir belirti göstermez bazen de gece aniden şiddetli karın ağrısı ile kendini gösterir. Safra kesesi taşları kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Genetik yatkınlık, kolesterol yüksekliği, aşırı kilolar safra kesesi taşı oluşmasında risk faktörleridir. Toplumda sıkça rastlanan safra kesesi taşı rahatsızlığından dolayı gelen hastalar genellikle şiddetli karın ağrısı, şişkinlik, hazımsızlık gibi belirtilerle gelir.

‘Ne kadar fazla taş çıktığını gösterdik’

Hastalık hakkında bilgi veren Genel Cerrahi uzmanı ve Başhekim Op. Dr. Mehmet Tekin, şunları kaydetti:
“Safra kesesi rahatsızlığı yaşayan hastalarımız, genellikle yemeklerden sonra sırta vuran ağrı şikayetiyle kliniğimize başvuruyorlar. Safra kesesi taşı oluşumunda birçok faktör bulunmaktadır. Bizim için ve hasta için önemli olan onlarda oluşturduğu risk ve şikayetlerden dolayı çektikleri ağrı. Damla bir hafta kadar önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Muayene ve yapılan tetkikler sonucunda safra kesesinde taş olduğunu tespit ettik. Bu safra kesesi taşlarının bir kısmı kanala düştüğü için sarılık ve pankreasta iltihaplanmaya neden olmuştu. Safra kesesi taşlarını pankreasta oluşturabileceği riskler sebebiyle ciddiye almamız gerekiyor. Önce ERCP denen yöntemle safra kanalına düşen taşlar temizlendi. Daha sonra ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyata girdiğimizde daha iyi gözlemledik ki safra kesesinden saymanın mümkün olmayacağı yüzlerce taş çıktı. Damla’nın safra kesesinden çıkan taşlarla Tekden yazarak ne kadar fazla taş çıktığını gösterdik. Hem de kendisine güzel bir anı oldu. Damla inşallah bundan sonraki hayatında bu sıkıntıları bir daha yaşamayarak daha sağlıklı bir hayat geçirir. Hastamıza ömür boyu sağlıklı günler diliyoruz.”

‘Ağrılarım geçti, şu an gayet iyiyim’

Doktoruna ve Tekden Hastanesi’ne memnuniyetlerini dile getiren Damla, “Yaklaşık üç gündür karnımda sırtıma vuran şiddetli bir ağrı vardı. Bundan dolayı Tekden Hastanesi’ne geldik. Bundan on yıl önce apandisit ameliyatımı Op. Dr. Mehmet Tekin yaptığı için ağrım olduğundan dolayı yine kendisine geldik. Ameliyat oldum şu an sağlık durumum gayet iyi. Mehmet Bey çok iyi bir doktor. Çok güzel ilgilendi. Sayesinde ağrılarım geçti ve çok iyiyim. Hastane koşulları gerçekten çok iyi. Hastane personeli çok güzel ilgilendi. Tekden Hastanesi’ne ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim” dedi.
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