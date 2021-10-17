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https://tr.sputniknews.com/20211017/zonguldakta-yuk-vagonu-ust-gecide-saplanarak-durabildi-1049905480.html
Zonguldak'ta yük vagonu üst geçide saplanarak durabildi
Zonguldak'ta yük vagonu üst geçide saplanarak durabildi
Zonguldak’ın Çatalağzı Beldesinde yük vagonu arkadan gelen bir vagonun çarpması sonucunda raydan üst geçide saplanarak durabildi. 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T18:07+0300
2021-10-17T18:07+0300
yaşam
tren
yük treni
kaza
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Kaza, öğlen saatlerinde Çatalağzı Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, TCDD'ye ait bir yük vagonu manevra yapılacağı sırada başka bir vagonun arkadan çarpması sonucunda raydan çıkarak şahlandı. Vagonun uç kısmı, Çatalağzı Belediyesi tarafından isminin verildiği Okan Surat Üst Geçidi'ne saplanarak durabildi. Olayda maddi hasar meydana gelirken, üst geçidi herhangi bir kişinin kullanmaması faciayı önledi. Üst geçidin sol tarafında bulunan mahallenin sakinlerince genellikle belde merkezine geçişlerde kullanılan üst geçidin olay sırasında boş olduğu öğrenildi.Ekipler, yaşanan kaza sonrası üst geçidi bant çekerek ulaşıma kapattı. Kazayı gören sürücüler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
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tren, yük treni, kaza

Zonguldak'ta yük vagonu üst geçide saplanarak durabildi

18:07 17.10.2021
© İHA / EMRE CAN BAYRAM - ONUR ALTINDAĞYük vagonu adeta şahlandı, üst geçide saplandı
Yük vagonu adeta şahlandı, üst geçide saplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© İHA / EMRE CAN BAYRAM - ONUR ALTINDAĞ
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Zonguldak’ın Çatalağzı Beldesinde yük vagonu arkadan gelen bir vagonun çarpması sonucunda raydan üst geçide saplanarak durabildi.
Kaza, öğlen saatlerinde Çatalağzı Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, TCDD'ye ait bir yük vagonu manevra yapılacağı sırada başka bir vagonun arkadan çarpması sonucunda raydan çıkarak şahlandı.
Vagonun uç kısmı, Çatalağzı Belediyesi tarafından isminin verildiği Okan Surat Üst Geçidi'ne saplanarak durabildi. Olayda maddi hasar meydana gelirken, üst geçidi herhangi bir kişinin kullanmaması faciayı önledi.
Üst geçidin sol tarafında bulunan mahallenin sakinlerince genellikle belde merkezine geçişlerde kullanılan üst geçidin olay sırasında boş olduğu öğrenildi.
Ekipler, yaşanan kaza sonrası üst geçidi bant çekerek ulaşıma kapattı. Kazayı gören sürücüler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
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