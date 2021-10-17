https://tr.sputniknews.com/20211017/zonguldakta-yuk-vagonu-ust-gecide-saplanarak-durabildi-1049905480.html

Zonguldak'ta yük vagonu üst geçide saplanarak durabildi

Zonguldak'ta yük vagonu üst geçide saplanarak durabildi

Zonguldak’ın Çatalağzı Beldesinde yük vagonu arkadan gelen bir vagonun çarpması sonucunda raydan üst geçide saplanarak durabildi. 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T18:07+0300

2021-10-17T18:07+0300

2021-10-17T18:07+0300

yaşam

tren

yük treni

kaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049905455_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_38a16df76f62f3bb5145bc3cdc5e8182.jpg

Kaza, öğlen saatlerinde Çatalağzı Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, TCDD'ye ait bir yük vagonu manevra yapılacağı sırada başka bir vagonun arkadan çarpması sonucunda raydan çıkarak şahlandı. Vagonun uç kısmı, Çatalağzı Belediyesi tarafından isminin verildiği Okan Surat Üst Geçidi'ne saplanarak durabildi. Olayda maddi hasar meydana gelirken, üst geçidi herhangi bir kişinin kullanmaması faciayı önledi. Üst geçidin sol tarafında bulunan mahallenin sakinlerince genellikle belde merkezine geçişlerde kullanılan üst geçidin olay sırasında boş olduğu öğrenildi.Ekipler, yaşanan kaza sonrası üst geçidi bant çekerek ulaşıma kapattı. Kazayı gören sürücüler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tren, yük treni, kaza