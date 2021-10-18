Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211018/1700-liralik-hesap-tartismasi-olumle-bitti--1049943343.html
1700 liralık hesap tartışması ölümle bitti
1700 liralık hesap tartışması ölümle bitti
Kağıthane’de gittiği eğlence mekanında 1700 liralık hesabı fazla bulan müşteri ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Olayda silahla vurulan iş yeri sahibi... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T19:36+0300
2021-10-18T19:36+0300
yaşam
istanbul
kağıthane
hesap
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049943318_0:78:914:592_1920x0_80_0_0_9ca951177d5f6ef56c6e80d74b234586.jpg
İstanbul Kağıthane'de 'fazla hesap' yüzünden çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.16 Ekim’de meydana gelen olayda 38 yaşındaki Murat D. eğlenmek için gittiği bir mekanda gelen yüksek hesap nedeniyle çalışanlarla tartıştı.Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 1700 liralık hesaba itiraz eden Murat D. yaşanan itiş kakışın ardından hesabı ödeyerek mekandan ayrıldı.Aradan bir kaç saat sonra geri gelen Murat D, daha önceden tanıdığı iş yeri sahibiyle görüşmek istediğini, olay sırasında hakarete uğradığı için kendisinden özür dilenmesini istedi.Ancak yeniden başlayan kargaşa sırasında silahını çeken Murat D., Zeki Dursun’a bir el ateş etti. Kurşun Zeki Dursun'un bacağına isabet etti. Şüpheli olayın ardından hızla kaçtı.Olayın ardından hastaneye kaldırılan Zeki Dursun, kurşunun atardamarını parçalaması ve fazla kan kaybetmesi nedeniyle hayatını kaybetti.Polisin yaptığı incelemenin ardından şüpheli Murat D. gözaltına alındı.Daha önce poliste 20 kez kaydı bulunan Murat D. ifadesinde, "Bana hakaret ettiler. Özür dilemelerini istediğimde yine üzerime geldiler" dedi.
istanbul
kağıthane
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049943318_11:0:904:670_1920x0_80_0_0_cd62c7c5357db3e93da06b0d23f9116b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, kağıthane, hesap

1700 liralık hesap tartışması ölümle bitti

19:36 18.10.2021
© DHAKağıthane'de fazla hesap tartışması cinayetle sonuçlandı
Kağıthane'de fazla hesap tartışması cinayetle sonuçlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© DHA
Abone ol
Kağıthane’de gittiği eğlence mekanında 1700 liralık hesabı fazla bulan müşteri ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Olayda silahla vurulan iş yeri sahibi hayatını kaybetti.
İstanbul Kağıthane'de 'fazla hesap' yüzünden çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
16 Ekim’de meydana gelen olayda 38 yaşındaki Murat D. eğlenmek için gittiği bir mekanda gelen yüksek hesap nedeniyle çalışanlarla tartıştı.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 1700 liralık hesaba itiraz eden Murat D. yaşanan itiş kakışın ardından hesabı ödeyerek mekandan ayrıldı.

Aradan bir kaç saat sonra geri gelen Murat D, daha önceden tanıdığı iş yeri sahibiyle görüşmek istediğini, olay sırasında hakarete uğradığı için kendisinden özür dilenmesini istedi.

Ancak yeniden başlayan kargaşa sırasında silahını çeken Murat D., Zeki Dursun’a bir el ateş etti. Kurşun Zeki Dursun'un bacağına isabet etti. Şüpheli olayın ardından hızla kaçtı.
Olayın ardından hastaneye kaldırılan Zeki Dursun, kurşunun atardamarını parçalaması ve fazla kan kaybetmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Polisin yaptığı incelemenin ardından şüpheli Murat D. gözaltına alındı.

Daha önce poliste 20 kez kaydı bulunan Murat D. ifadesinde, "Bana hakaret ettiler. Özür dilemelerini istediğimde yine üzerime geldiler" dedi.
310002
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:07Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
20:01Yoğun bakımlar alarm veriyor: Bazı yerlerde yüzde 100'e yakın
19:44Erdoğan: 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz
19:361700 liralık hesap tartışması ölümle bitti
19:31Otobüsteki yolcunun üzerinde 102 tarihi sikke çıktı
19:29Koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren iş yeri hekimi için emsal ‘meslek hastalığı’ kararı
19:15İmamoğlu: İstanbul sınırları dışına adım atmayalım mı yani?
19:14Orban'a karşı birleşen muhalefet, Macaristan'daki ilk önseçimi düzenleyip başbakan adayını belirledi
19:12Gürcistan ve ABD, savunma alanında işbirliği konusunda anlaştı
19:00İngiltere'de milletvekillerinin güvenliği tartışılıyor
18:57TFF'den hakem eleştirilerine yanıt: Dikkatlice ve üzülerek takip etmekteyiz
18:485 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü ve ailesine 10 bin 71 lira para cezası
18:38Rusya'dan NATO'ya öneri: Bir büyükelçiye Moskova'yla acil irtibat için yetki verin
18:37MHP'li Kılavuz'dan bedelli askerlikte düzenleme, öğrenci ve ehliyet affı talebi
18:29İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ildeki taksiciler için 12 yeni kural
18:21Yapay zeka ile seslerini değiştirdiler: 35 milyon dolarlık soygun
18:20McDonald's ve KFC'den Türkiye'de bisikletli kurye girişimi
18:18Hamama giden Japon YouTuber, tacize maruz kaldı
18:16Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kısıtlama zamanı değil
18:08Kestane hasadı başladı: İşçilerin yevmiyesi 350-400 lira