https://tr.sputniknews.com/20211018/1700-liralik-hesap-tartismasi-olumle-bitti--1049943343.html

1700 liralık hesap tartışması ölümle bitti

1700 liralık hesap tartışması ölümle bitti

Kağıthane’de gittiği eğlence mekanında 1700 liralık hesabı fazla bulan müşteri ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Olayda silahla vurulan iş yeri sahibi... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T19:36+0300

2021-10-18T19:36+0300

2021-10-18T19:36+0300

yaşam

istanbul

kağıthane

hesap

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İstanbul Kağıthane'de 'fazla hesap' yüzünden çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.16 Ekim’de meydana gelen olayda 38 yaşındaki Murat D. eğlenmek için gittiği bir mekanda gelen yüksek hesap nedeniyle çalışanlarla tartıştı.Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 1700 liralık hesaba itiraz eden Murat D. yaşanan itiş kakışın ardından hesabı ödeyerek mekandan ayrıldı.Aradan bir kaç saat sonra geri gelen Murat D, daha önceden tanıdığı iş yeri sahibiyle görüşmek istediğini, olay sırasında hakarete uğradığı için kendisinden özür dilenmesini istedi.Ancak yeniden başlayan kargaşa sırasında silahını çeken Murat D., Zeki Dursun’a bir el ateş etti. Kurşun Zeki Dursun'un bacağına isabet etti. Şüpheli olayın ardından hızla kaçtı.Olayın ardından hastaneye kaldırılan Zeki Dursun, kurşunun atardamarını parçalaması ve fazla kan kaybetmesi nedeniyle hayatını kaybetti.Polisin yaptığı incelemenin ardından şüpheli Murat D. gözaltına alındı.Daha önce poliste 20 kez kaydı bulunan Murat D. ifadesinde, "Bana hakaret ettiler. Özür dilemelerini istediğimde yine üzerime geldiler" dedi.

istanbul

kağıthane

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istanbul, kağıthane, hesap