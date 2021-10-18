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1700 liralık hesap tartışması ölümle bitti
© DHAKağıthane'de fazla hesap tartışması cinayetle sonuçlandı
© DHA
Kağıthane’de gittiği eğlence mekanında 1700 liralık hesabı fazla bulan müşteri ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Olayda silahla vurulan iş yeri sahibi hayatını kaybetti.
İstanbul Kağıthane'de 'fazla hesap' yüzünden çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
16 Ekim’de meydana gelen olayda 38 yaşındaki Murat D. eğlenmek için gittiği bir mekanda gelen yüksek hesap nedeniyle çalışanlarla tartıştı.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 1700 liralık hesaba itiraz eden Murat D. yaşanan itiş kakışın ardından hesabı ödeyerek mekandan ayrıldı.
Aradan bir kaç saat sonra geri gelen Murat D, daha önceden tanıdığı iş yeri sahibiyle görüşmek istediğini, olay sırasında hakarete uğradığı için kendisinden özür dilenmesini istedi.
Ancak yeniden başlayan kargaşa sırasında silahını çeken Murat D., Zeki Dursun’a bir el ateş etti. Kurşun Zeki Dursun'un bacağına isabet etti. Şüpheli olayın ardından hızla kaçtı.
Aradan bir kaç saat sonra geri gelen Murat D, daha önceden tanıdığı iş yeri sahibiyle görüşmek istediğini, olay sırasında hakarete uğradığı için kendisinden özür dilenmesini istedi.
Ancak yeniden başlayan kargaşa sırasında silahını çeken Murat D., Zeki Dursun’a bir el ateş etti. Kurşun Zeki Dursun'un bacağına isabet etti. Şüpheli olayın ardından hızla kaçtı.
Olayın ardından hastaneye kaldırılan Zeki Dursun, kurşunun atardamarını parçalaması ve fazla kan kaybetmesi nedeniyle hayatını kaybetti.
Polisin yaptığı incelemenin ardından şüpheli Murat D. gözaltına alındı.
Daha önce poliste 20 kez kaydı bulunan Murat D. ifadesinde, "Bana hakaret ettiler. Özür dilemelerini istediğimde yine üzerime geldiler" dedi.
Polisin yaptığı incelemenin ardından şüpheli Murat D. gözaltına alındı.
Daha önce poliste 20 kez kaydı bulunan Murat D. ifadesinde, "Bana hakaret ettiler. Özür dilemelerini istediğimde yine üzerime geldiler" dedi.