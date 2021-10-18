https://tr.sputniknews.com/20211018/applein-daha-guclu-ciplere-sahip-yeni-macleri-piyasaya-surmesi-bekleniyor-1049927931.html
Apple'ın daha güçlü çiplere sahip yeni Mac'leri piyasaya sürmesi bekleniyor
Apple'ın daha güçlü çiplere sahip yeni Mac'leri piyasaya sürmesi bekleniyor
Analistler, Apple'ın daha sonra yapılacak geniş çağlı bir etkinlikte, daha güçlü işlemci çiplerine sahip yeni MacBook dizüstü bilgisayar modellerini... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T14:18+0300
2021-10-18T14:18+0300
2021-10-18T14:18+0300
yaşam
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macbook
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Bloomberg, daha önce Apple'ın 14 inç ve 16 inç ekranlı iki yeni MacBook Pro modelini piyasaya sürmeyi planladığını bildirdi. Geçen yıl kendisine ait 'Apple Silicon' çiplerini ilk kez kullanan ve iki yıl boyunca bu çiplerin masaüstü ve dizüstü bilgisayar serisine aşamalı olarak ekleneceğini söyleyen şirket, bazı yeni dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı.Şirket, Mac Mini ve iMac masaüstü cihazlarının yanı sıra bazı MacBook'lara zaten birinci nesil şirket içi tasarımlı bir M1 çipi yerleştirmişti. Ancak yeni ve daha büyük MacBook Pro modellerinin şirketin çipinin ikinci ve daha güçlü bir neslini içermesi bekleniyor.Pandemi sürecinde evden çalışan personeller ve öğrenciler için teknoloji donanımı stoklarken dizüstü bilgisayar satışlarında genel bir artış gözlemlendi. Küresel pandemi, Mac satışlarında ise ciddi bir patlamaya yol açtı. Apple'ın 2020 mali yılında geliri, iPhone geliri yüzde 3 düşerken bile yüzde 11 artarak 28.6 milyar dolara yükseldi.Beklenen MacBook Pro tanıtımı, Apple'ın iPhone, Apple Watch ve iPad serisini büyük bir etkinlikle tanıtmasından haftalar sonra söz konusu oldu.Bazı analistler, Apple'ın AirPods kablosuz kulaklıklarını da güncelleyeceğini tahmin ediyor. Öte yandan, aksesuar segmentini de gittikçe büyüten Apple, 2020 yılında bu kategorideki ürünlerden elde ettiği geliri yüzde 25 artırarak 30.6 milyar dolara çıkardı.
https://tr.sputniknews.com/20211015/apple-populer-kuran-uygulamasini-cinde-kullanimdan-kaldirdi-1049855563.html
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apple, bilgisayar, piyasa, laptop, fiyat, satış, macbook
Apple'ın daha güçlü çiplere sahip yeni Mac'leri piyasaya sürmesi bekleniyor
Analistler, Apple'ın daha sonra yapılacak geniş çağlı bir etkinlikte, daha güçlü işlemci çiplerine sahip yeni MacBook dizüstü bilgisayar modellerini tanıtmasını bekliyor.
Bloomberg, daha önce Apple'ın 14 inç ve 16 inç ekranlı iki yeni MacBook Pro modelini piyasaya sürmeyi planladığını bildirdi.
Geçen yıl kendisine ait 'Apple Silicon' çiplerini ilk kez kullanan ve iki yıl boyunca bu çiplerin masaüstü ve dizüstü bilgisayar serisine aşamalı olarak ekleneceğini söyleyen şirket, bazı yeni dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı.
Şirket, Mac Mini ve iMac masaüstü cihazlarının yanı sıra bazı MacBook'lara zaten birinci nesil şirket içi tasarımlı bir M1 çipi yerleştirmişti. Ancak yeni ve daha büyük MacBook Pro modellerinin şirketin çipinin ikinci ve daha güçlü bir neslini içermesi bekleniyor.
Pandemi sürecinde evden çalışan personeller ve öğrenciler için teknoloji donanımı stoklarken dizüstü bilgisayar satışlarında genel bir artış gözlemlendi. Küresel pandemi, Mac satışlarında ise ciddi bir patlamaya yol açtı. Apple'ın 2020 mali yılında geliri, iPhone geliri yüzde 3 düşerken bile yüzde 11 artarak 28.6 milyar dolara yükseldi.
Beklenen MacBook Pro tanıtımı, Apple'ın iPhone, Apple Watch ve iPad serisini büyük bir etkinlikle tanıtmasından haftalar sonra söz konusu oldu.
Bazı analistler, Apple'ın AirPods kablosuz kulaklıklarını da güncelleyeceğini tahmin ediyor. Öte yandan, aksesuar segmentini de gittikçe büyüten Apple, 2020 yılında bu kategorideki ürünlerden elde ettiği geliri yüzde 25 artırarak 30.6 milyar dolara çıkardı.