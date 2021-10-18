Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211018/belcikada-siginmaci-kabulunden-sorumlu-merkezde-imkan-kisitliligi-nedeniyle-grev-yapiliyor-1049935848.html
Belçika'da sığınmacı kabulünden sorumlu merkezde imkan kısıtlılığı nedeniyle grev yapılıyor
Belçika'da sığınmacı kabulünden sorumlu merkezde imkan kısıtlılığı nedeniyle grev yapılıyor
Belçika'da sığınmacıların kabulünden sorumlu federal ajans Fedasil'in başkent Brüksel'deki merkezi 'Petit Chateau'da kapasitenin dolması nedeniyle bir günlük... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T16:35+0300
2021-10-18T17:06+0300
dünya
afganistan
belçika
ab
kaçak göçmen
göçmen
göçmen krizi
mülteci
kriz
yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049935822_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_816b1300c2ba376df53a9220073fbac3.jpg
Petit Chateau'nun Müdürü Isabelle Plumat, basına yaptığı açıklamada, merkezin neredeyse tamamen dolduğunu ve son aylarda 'alarm durumunda' olduğunu söyledi.'Bununla baş etmek için hazır değiliz'"Krizdeyiz ve bununla baş etmek için hazır değiliz" diyen Plumat, daha fazla yere ve kaynağa ihtiyaç duyulduğunu, 2015'teki mülteci krizinden bu yana aylık sığınma başvurularının en yüksek seviyeye ulaştığını dile getirdi.Plumat, imkanlarının bir kısmını temmuz ayında meydana gelen sel mağdurlarına, bir kısmını da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sürmesi sebebiyle de izolasyona ayırmak zorunda kaldıklarını belirtti.Ülkenin sığınmacılar ve vatansız kişiler sorumlusu Dirk van den Bulck, Flamanca yayın yapan resmi radyo kanalı Radyo 1'e yaptığı açıklamada, yeni bir sığınma krizinin yaklaştığını, hem Belçika hem diğer AB ülkelerine başvurular artarken imkanların kısıtlı olduğunu kabul etti.1400'den fazla kişinin tahliyesiBelçika Başbakanı Alexander de Croo, Afganistan'dan 1400'den fazla kişinin tahliye edildiğini duyurmuştu.Avrupa Birliği (AB) İltica Destek Ofisinin (EASO) Temmuz 2021 raporuna göre, söz konusu ay içinde 50 bin civarı başvuru alınmış, bu Kovid-19 salgınının başından bu yana kaydedilen en yüksek rakama karşılık gelmişti. En çok başvuru Suriyeliler tarafından yapılmış, onları Afganlar izlemişti.
afganistan
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049935822_103:0:751:486_1920x0_80_0_0_f3ef5306438778b9c441cca22a8c7149.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, belçika, ab, kaçak göçmen, göçmen, göçmen krizi, mülteci, kriz, yardım, ihtiyaç

Belçika'da sığınmacı kabulünden sorumlu merkezde imkan kısıtlılığı nedeniyle grev yapılıyor

16:35 18.10.2021 (güncellendi: 17:06 18.10.2021)
© AABelçika'da sığınmacı kabulünden sorumlu merkezde imkan kısıtlılığı nedeniyle grev yapılıyor
Belçika'da sığınmacı kabulünden sorumlu merkezde imkan kısıtlılığı nedeniyle grev yapılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AA
Abone ol
Belçika'da sığınmacıların kabulünden sorumlu federal ajans Fedasil'in başkent Brüksel'deki merkezi 'Petit Chateau'da kapasitenin dolması nedeniyle bir günlük greve gidildi.
Petit Chateau'nun Müdürü Isabelle Plumat, basına yaptığı açıklamada, merkezin neredeyse tamamen dolduğunu ve son aylarda 'alarm durumunda' olduğunu söyledi.

'Bununla baş etmek için hazır değiliz'

"Krizdeyiz ve bununla baş etmek için hazır değiliz" diyen Plumat, daha fazla yere ve kaynağa ihtiyaç duyulduğunu, 2015'teki mülteci krizinden bu yana aylık sığınma başvurularının en yüksek seviyeye ulaştığını dile getirdi.
Plumat, imkanlarının bir kısmını temmuz ayında meydana gelen sel mağdurlarına, bir kısmını da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sürmesi sebebiyle de izolasyona ayırmak zorunda kaldıklarını belirtti.
Ülkenin sığınmacılar ve vatansız kişiler sorumlusu Dirk van den Bulck, Flamanca yayın yapan resmi radyo kanalı Radyo 1'e yaptığı açıklamada, yeni bir sığınma krizinin yaklaştığını, hem Belçika hem diğer AB ülkelerine başvurular artarken imkanların kısıtlı olduğunu kabul etti.

1400'den fazla kişinin tahliyesi

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Afganistan'dan 1400'den fazla kişinin tahliye edildiğini duyurmuştu.
Avrupa Birliği (AB) İltica Destek Ofisinin (EASO) Temmuz 2021 raporuna göre, söz konusu ay içinde 50 bin civarı başvuru alınmış, bu Kovid-19 salgınının başından bu yana kaydedilen en yüksek rakama karşılık gelmişti. En çok başvuru Suriyeliler tarafından yapılmış, onları Afganlar izlemişti.
000001
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:105 öğrencinin öldüğü kaza sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı
17:07Cinayeti önce itiraf edip ardından ‘Şaka yaptım’ demiş
17:04Belarus lideri Lukaşenko: Batı, Minsk'te iktidarı değiştirmeyi planlıyor
16:56İzmit Körfezi'nde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu
16:55Motorine bir zam daha geldi
16:54Müge Anlı'da itiraf: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı
16:49Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz
16:41İngiltere İçişleri Bakanı, sosyal medyada isimsiz hesaplar için düzenleme istedi
16:41RST: Türkiye’deki oteller neredeyse tamamen dolu
16:38Taliban: Afganistan topraklarının diğer ülkelere saldırı için kullanılmasına izin vermeyiz
16:35Belçika'da sığınmacı kabulünden sorumlu merkezde imkan kısıtlılığı nedeniyle grev yapılıyor
16:33Messi'den Papa'ya imzalı forma
16:32AK Parti Milletvekili Cevdet Yılmaz: Eninde sonunda kur kendi dengesini bulacaktır
16:31Koray Aydın 'siyasi cinayetler' ile ilgili savcıya bilgi verdi
16:30Katar ile Azerbaycan arasında vize uygulaması kaldırıldı
16:28TTB Genel Sekreteri: Mezun olan hekimlerin yüzde 10’u yurt dışına gidiyor
16:27İngiltere'de Milletvekili Amess'in Katar'la dostluğu nedeniyle öldürülüp öldürülmediği araştırılıyor
16:20'İsrail, İran'ın nükleer faaliyetlerini araştırmak için gizli merkez kurdu'
16:18Öztrak: TÜGVA devlete paralel yapı oluşturmaktır
16:16Zaharova: ABD’de demokrasiyi Rus hackerlar değil, vatandaşların güvensizliği tehdit ediyor