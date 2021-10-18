https://tr.sputniknews.com/20211018/belcikada-siginmaci-kabulunden-sorumlu-merkezde-imkan-kisitliligi-nedeniyle-grev-yapiliyor-1049935848.html

Belçika'da sığınmacı kabulünden sorumlu merkezde imkan kısıtlılığı nedeniyle grev yapılıyor

Belçika'da sığınmacı kabulünden sorumlu merkezde imkan kısıtlılığı nedeniyle grev yapılıyor

Belçika'da sığınmacıların kabulünden sorumlu federal ajans Fedasil'in başkent Brüksel'deki merkezi 'Petit Chateau'da kapasitenin dolması nedeniyle bir günlük... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T16:35+0300

2021-10-18T16:35+0300

2021-10-18T17:06+0300

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Petit Chateau'nun Müdürü Isabelle Plumat, basına yaptığı açıklamada, merkezin neredeyse tamamen dolduğunu ve son aylarda 'alarm durumunda' olduğunu söyledi.'Bununla baş etmek için hazır değiliz'"Krizdeyiz ve bununla baş etmek için hazır değiliz" diyen Plumat, daha fazla yere ve kaynağa ihtiyaç duyulduğunu, 2015'teki mülteci krizinden bu yana aylık sığınma başvurularının en yüksek seviyeye ulaştığını dile getirdi.Plumat, imkanlarının bir kısmını temmuz ayında meydana gelen sel mağdurlarına, bir kısmını da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sürmesi sebebiyle de izolasyona ayırmak zorunda kaldıklarını belirtti.Ülkenin sığınmacılar ve vatansız kişiler sorumlusu Dirk van den Bulck, Flamanca yayın yapan resmi radyo kanalı Radyo 1'e yaptığı açıklamada, yeni bir sığınma krizinin yaklaştığını, hem Belçika hem diğer AB ülkelerine başvurular artarken imkanların kısıtlı olduğunu kabul etti.1400'den fazla kişinin tahliyesiBelçika Başbakanı Alexander de Croo, Afganistan'dan 1400'den fazla kişinin tahliye edildiğini duyurmuştu.Avrupa Birliği (AB) İltica Destek Ofisinin (EASO) Temmuz 2021 raporuna göre, söz konusu ay içinde 50 bin civarı başvuru alınmış, bu Kovid-19 salgınının başından bu yana kaydedilen en yüksek rakama karşılık gelmişti. En çok başvuru Suriyeliler tarafından yapılmış, onları Afganlar izlemişti.

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