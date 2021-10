BTP Genel Başkanı Baş: Bunların zekatıyla asgari ücreti ben 10 bin lira yaparım

Çorum’dan geliyoruz, gelirken yolda bir billboarda rastladım. Billboardda Diyanet’in bir ilanı var. Diyanet, bütün vatandaşlarımıza bir duyuruda bulunmuş, ‘Zekatlarınızı verin, kardeşliğimiz artsın’ diyor. Sonra aklıma geldi. Dedim ki bu mevcut hükümet, her namaz çıkışı demeç veriyor. Hacca gitmez bunlar, umreye gitse her umrede kameralar arkalarında. Ramazan’da oruç tutsalar, her iftarı kamera önünde yapıyorlar. ‘Bunlar zekatlarını niye hiç sergilemiyorlar’ dedim.