BTP Genel Başkanı Baş: Bunların zekatıyla asgari ücreti ben 10 bin lira yaparım

Çorum’dan geliyoruz, gelirken yolda bir billboarda rastladım. Billboardda Diyanet’in bir ilanı var. Diyanet, bütün vatandaşlarımıza bir duyuruda bulunmuş, ‘Zekatlarınızı verin, kardeşliğimiz artsın’ diyor. Sonra aklıma geldi. Dedim ki bu mevcut hükümet, her namaz çıkışı demeç veriyor. Hacca gitmez bunlar, umreye gitse her umrede kameralar arkalarında. Ramazan’da oruç tutsalar, her iftarı kamera önünde yapıyorlar. ‘Bunlar zekatlarını niye hiç sergilemiyorlar’ dedim.

Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı’mıza da sayın hükümete de sesleniyorum. O dini yaşamayı ve yaşatmayı tırnak içinde ‘kendine şiar edinmiş’ olanlara sesleniyorum. Lütfen, derhal zekatlarınızı açıklayın. Biz kırkla çarpar, neyiniz var neyiniz yok öğreniriz. Öyle oturduğun yerden devletin bedava billboardına girip, ‘Zekatlarınızı verin, kardeşliğimiz pekişsin’ yok. Öyle kardeşlik olmaz. ‘Asgari ücret BTP iktidarında 10 bin TL olacak’ diyorum. Artık hiç kimseye de bunu nasıl vereceğimi açıklamama kararı alıyorum. Sadece şunu söyleyeceğim; bunların zekatıyla asgari ücreti ben 10 bin TL yaparım.