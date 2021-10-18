Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Takımın taraftarlarca Sabiha Gökçen'de karşılanmasını isteyen Ali Koç havalimanında açıklama yaptı
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211018/btp-genel-baskani-bas-bunlarin-zekatiyla-asgari-ucreti-ben-10-bin-lira-yaparim-1049911032.html
BTP Genel Başkanı Baş: Bunların zekatıyla asgari ücreti ben 10 bin lira yaparım
BTP Genel Başkanı Baş: Bunların zekatıyla asgari ücreti ben 10 bin lira yaparım
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, billboardlarda rastladığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vatandaşlara 'Zekatlarınızı verin... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T01:04+0300
2021-10-18T01:04+0300
politika
türkiye
btp
zekat
hüseyin baş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049911007_0:0:671:377_1920x0_80_0_0_1d4e9444497b0deeef004275e1ea17c8.jpg
Hüseyin Baş, partisinin Ankara il kongresinde konuştu. BTP Ankara İl Başkanlığı'na yeniden Murat Özilhan'ın seçildiği kongrede, Hüseyin Baş'ın yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:'Ben tüp kuyruğu, yağ kuyruğu görmedim; geçen benzin kuyruğu gördük''Herkese ev vereceğiz''Yılbaşından sonra 500 lira, 1000 lira banknotlar da geliyor''İtibardan tasarruf olmaz ama itibar saraylarla olmaz, buradaki vatandaşla olur'
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049911007_58:0:561:377_1920x0_80_0_0_ef9cd008befb4ec85f0e41cd90d439da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, btp, zekat, hüseyin baş

BTP Genel Başkanı Baş: Bunların zekatıyla asgari ücreti ben 10 bin lira yaparım

01:04 18.10.2021
© DHABağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© DHA
Abone ol
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, billboardlarda rastladığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vatandaşlara 'Zekatlarınızı verin, kardeşliğimiz artsın' çağrısında bulunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanını ve hükümet üyelerini zekatlarını açıklamaya davet etti. Baş, "Bunların zekatıyla asgari ücreti ben 10 bin TL yaparım" dedi.
Hüseyin Baş, partisinin Ankara il kongresinde konuştu. BTP Ankara İl Başkanlığı'na yeniden Murat Özilhan'ın seçildiği kongrede, Hüseyin Baş'ın yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Çorum’dan geliyoruz, gelirken yolda bir billboarda rastladım. Billboardda Diyanet’in bir ilanı var. Diyanet, bütün vatandaşlarımıza bir duyuruda bulunmuş, ‘Zekatlarınızı verin, kardeşliğimiz artsın’ diyor. Sonra aklıma geldi. Dedim ki bu mevcut hükümet, her namaz çıkışı demeç veriyor. Hacca gitmez bunlar, umreye gitse her umrede kameralar arkalarında. Ramazan’da oruç tutsalar, her iftarı kamera önünde yapıyorlar. ‘Bunlar zekatlarını niye hiç sergilemiyorlar’ dedim.
Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı’mıza da sayın hükümete de sesleniyorum. O dini yaşamayı ve yaşatmayı tırnak içinde ‘kendine şiar edinmiş’ olanlara sesleniyorum. Lütfen, derhal zekatlarınızı açıklayın. Biz kırkla çarpar, neyiniz var neyiniz yok öğreniriz. Öyle oturduğun yerden devletin bedava billboardına girip, ‘Zekatlarınızı verin, kardeşliğimiz pekişsin’ yok. Öyle kardeşlik olmaz. ‘Asgari ücret BTP iktidarında 10 bin TL olacak’ diyorum. Artık hiç kimseye de bunu nasıl vereceğimi açıklamama kararı alıyorum. Sadece şunu söyleyeceğim; bunların zekatıyla asgari ücreti ben 10 bin TL yaparım.

'Ben tüp kuyruğu, yağ kuyruğu görmedim; geçen benzin kuyruğu gördük'

Ben gözümü açtım, başımızda tek başına bir iktidar. Tüp kuyrukları, yağ kuyrukları, şu kuyrukları, bu kuyrukları, koalisyonlardan çok çektik. Ben bunların hiçbirini görmedim. Geçen benzin kuyruğu gördük. 2021’de benzin kuyrukları…

'Herkese ev vereceğiz'

‘ÖTV’yi kaldıracağız’ dedik peşimize takıldılar, her biri ÖTV kaldırmaya başlıyor şimdi. Ama ben gerçekten kaldıracağım. Herkese ev vereceğiz, bunlar vaat değil. Bir evin maliyeti bugünün şartlarında 150-160 bin TL. Devletin kocaman arazileri var. Devlet binaları dikse, vatandaşa da ‘20 yıl faizsiz geri ödemeyle birlikte seni ev sahibi yapıyorum’ dese bu devlete ne olur? Hiçbir şey olmaz.
Diyorlar ki ‘Paramız yok.’ Devletsin sen, nasıl paran olmaz? Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının en önemli vazifesi nedir? Türkiye Cumhuriyeti’ne fayda sağlamaktır. Peki Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük faydası nedir, en büyük kaynağı nedir? Bu gençlerdir. Bu genci yetiştiren baba, 45’ine 50’sine geldi mi emekli olacak. Daha çalışacak, üretecek hiçbir şeye gerek yok. Peki niye biz bunu 60’ına, 70’ine kadar çalıştırmaya gayret ediyoruz?

'Yılbaşından sonra 500 lira, 1000 lira banknotlar da geliyor'

Ekonominin özeti şu: Şu anda 500 lira ve 1.000 lira banknotları basmak zorundalar artık. Çünkü paranın alım gücü bitti. Cebine bir tomar 200 lirayı koyup markete gidiyorsun, haftalık alışveriş yapıyorsun. Durum bu. Türk lirasına bu kadar büyük bir suikast, Türk tarihinin hiçbir döneminde yapılmadı. Son araştırmalarım neticesinde geldiğim kanaat, yılbaşından sonra 500 lira, 1.000 lira banknotlar da geliyor. ‘Başkan demişti’ dersiniz. Bunların başka yapacağı da hiçbir şey yok.

'İtibardan tasarruf olmaz ama itibar saraylarla olmaz, buradaki vatandaşla olur'

Bunlar cimri; vermez, veremez. Öyle bir dünyaları yok. Bizim derdimiz size vermek. Vatandaş güçlensin. ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyorlar. Neydi itibar? İtibar, vatandaşın alım gücüydü. Vatandaşın, yurt dışına gittiğinde diğer ülke milletlerine kendi alım güçlerini gösterebilme gücüydü. Evet, itibardan tasarruf olmaz ama itibar saraylarla olmaz. İtibar, buradaki vatandaşla olur.
450001
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:23Takımın taraftarlarca Sabiha Gökçen'de karşılanmasını isteyen Ali Koç havalimanında açıklama yaptı
01:04BTP Genel Başkanı Baş: Bunların zekatıyla asgari ücreti ben 10 bin lira yaparım
00:58İngiltere'de temizlik işçilerinin grevi nedeniyle çöp yığınları oluştu
00:38La Casa de Papel’in Berlin'inden 'Başka bir vücutta kim olarak doğmak isterdiniz?' sorusuna yanıt
00:30Angola - Türkiye arasında vize kalktı
00:27Kılıçdaroğlu uçakta vatandaşlarla birlikte seyahat etti
00:15Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş
DünDumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndü
Dünİran Cumhurbaşkanı Reisi, Sünni bir Kürdü danışmanı olarak atadı
DünTürkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan: Türkiye ile ABD arasında uzlaşma zamanı geldi
DünTBMM Başkanı Şentop'tan 3 dilde paylaşım: 'Fransa’nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak'
DünSuriye’de yeni anayasa için taslak süreci başlatılması konusunda anlaşma sağlandı
DünSquid Game'in baş aktörü: Özellikle son sahnede çok zorlandım ama 2. sezon çekilirse yeniden oynarım
DünAli Koç: Camiama sesleniyorum, artık harekete geçme, ayaklanma zamanı
DünCumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da
Dünİmamoğlu: İstanbullulara bir söz verdik, taksi plakası ağalığı bitecek dedik
DünHindistan'daki şiddetli yağışlarda 18 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kayboldu
DünBakan Soylu: Erdoğan dışarıya koza ördü, içeride de onlarla mücadele ediyor
DünTrabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek zirveye yerleşti
Dün'Suriye lideri Esad, Şam’da Rusya heyetini kabul etti'