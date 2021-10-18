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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 72 yaşında hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı yayımladı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
recep tayyip erdoğan
kanser
özdemir bayraktar
baykar aş
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.Erdoğan Twitter üzerinden yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
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recep tayyip erdoğan, kanser, özdemir bayraktar, baykar aş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

20:07 18.10.2021 (güncellendi: 20:15 18.10.2021)
© AA / Murat KulaRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 72 yaşında hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.
Erdoğan Twitter üzerinden yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Millî Teknoloji Hamlesi’ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır.
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