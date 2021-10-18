https://tr.sputniknews.com/20211018/enes-baturdan-okan-bayulgene-yanit-onun-yerinde-olsam-villamda-ayaklarimi-uzatir-dinlenirdim-1049917125.html

Enes Batur’dan Okan Bayülgen'e yanıt: Onun yerinde olsam villamda ayaklarımı uzatır, dinlenirdim

Enes Batur’dan Okan Bayülgen'e yanıt: Onun yerinde olsam villamda ayaklarımı uzatır, dinlenirdim

Sosyal medya fenomenleri için “Hepsi çöp, hepsi zavallı” diyen Okan Bayülgen için Onun yerinde olsam villamda ayaklarımı uzatır, dinlenirdim” ifadelerini... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T09:55+0300

2021-10-18T09:55+0300

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yaşam

okan bayülgen

youtuber

enes batur

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İstanbul Taksim'de bir lansman gecesine katılan YouTuber Enes Batur, Okan Bayülgen’in sosyal medya ünlüleri için söylediği “Onların hepsi çöp” sözlerine ilişkin konuştu.Hürriyet'ten Sayit Durmaz ve Deniz Boy imzalı habere göre, Batur, “Onun bu yaptığı tamamen çocukluk. Onun yerinde olsam villamda ayaklarımı uzatır, dinlenirdim” ifadelerini kullandı.Bayülgen ne demişti?Haber Global’de ekrana gelen 'Tarafını Seç' isimli programa katılan Okan Bayülgen, sosyal medya fenomenleri için “Hepsi çöp, hepsi zavallı” yorumunda bulunmuştu. Bayülgen, 'fenomenlerin sadece bazı uygulamalar var olduğu sürece geçerliliğini koruduğunu' son dönemlerde bu tip işlere bulaşan sanatçılardan ise 'utanç duyduğunu' söylemişti.

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okan bayülgen, youtuber, enes batur