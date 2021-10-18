https://tr.sputniknews.com/20211018/erdoganin-avukatlari-kilicdaroglu-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1049939951.html

Erdoğan'ın avukatları, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Erdoğan'ın avukatları, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T17:52+0300

2021-10-18T17:52+0300

2021-10-18T18:22+0300

politika

recep tayyip erdoğan

suç duyurusu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı belirtildi.Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem yapılması istendi.

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recep tayyip erdoğan, suç duyurusu