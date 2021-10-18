https://tr.sputniknews.com/20211018/rusya-nato-cevreleme-stratejisinden-vazgecmedikce-diyalog-zor-1049945870.html

Rusya: NATO çevreleme stratejisinden vazgeçmedikçe diyalog zor

Rusya: NATO çevreleme stratejisinden vazgeçmedikçe diyalog zor

Rusya’nın BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’ndeki heyetinin başkan yardımcısı Andrey Belousov, NATO’nun Rusya’yı çevreleme stratejisinden vazgeçmediği sürece... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T21:23+0300

2021-10-18T21:23+0300

2021-10-18T21:23+0300

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Örgütün sürekli askeri potansiyelini ve Rusya sınırlarındaki askeri etkinliklerini artırdığını kaydeden Belousov, komite toplantısında yaptığı konuşmada, “Bugün ihtiyacımız olan, Viyana Anlaşması dahil mevcut anlaşmaların iyi niyetle uygulanmasına odaklanmanın yanı sıra, durumu iyileştirmeye yönelik adımlar atmak. Ek gönüllü şeffaflık önlemleri yararlı olur” diye kaydetti.Belousov, “Rusya ve NATO ülkeleri sınırları boyunca askeri etkinliğin karşılıklı olarak azaltılması dahil gerilimi azaltma önlemleri üzerinde anlaşmayı öneriyoruz. Olayları ve tehlikeli askeri faaliyetleri önleme mekanizmalarının iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varmayı öneriyoruz” ifadesini kullandı.

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rusya, nato, birleşmiş milletler (bm)