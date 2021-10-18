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Rusya: NATO çevreleme stratejisinden vazgeçmedikçe diyalog zor
Rusya: NATO çevreleme stratejisinden vazgeçmedikçe diyalog zor
Rusya’nın BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’ndeki heyetinin başkan yardımcısı Andrey Belousov, NATO’nun Rusya’yı çevreleme stratejisinden vazgeçmediği sürece... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
nato
birleşmiş milletler (bm)
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Örgütün sürekli askeri potansiyelini ve Rusya sınırlarındaki askeri etkinliklerini artırdığını kaydeden Belousov, komite toplantısında yaptığı konuşmada, “Bugün ihtiyacımız olan, Viyana Anlaşması dahil mevcut anlaşmaların iyi niyetle uygulanmasına odaklanmanın yanı sıra, durumu iyileştirmeye yönelik adımlar atmak. Ek gönüllü şeffaflık önlemleri yararlı olur” diye kaydetti.Belousov, “Rusya ve NATO ülkeleri sınırları boyunca askeri etkinliğin karşılıklı olarak azaltılması dahil gerilimi azaltma önlemleri üzerinde anlaşmayı öneriyoruz. Olayları ve tehlikeli askeri faaliyetleri önleme mekanizmalarının iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varmayı öneriyoruz” ifadesini kullandı.
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rusya, nato, birleşmiş milletler (bm)

Rusya: NATO çevreleme stratejisinden vazgeçmedikçe diyalog zor

21:23 18.10.2021
© AARusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AA
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Rusya’nın BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’ndeki heyetinin başkan yardımcısı Andrey Belousov, NATO’nun Rusya’yı çevreleme stratejisinden vazgeçmediği sürece NATO ile işbirliğinin zor olacağını belirtti.
Örgütün sürekli askeri potansiyelini ve Rusya sınırlarındaki askeri etkinliklerini artırdığını kaydeden Belousov, komite toplantısında yaptığı konuşmada, “Bugün ihtiyacımız olan, Viyana Anlaşması dahil mevcut anlaşmaların iyi niyetle uygulanmasına odaklanmanın yanı sıra, durumu iyileştirmeye yönelik adımlar atmak. Ek gönüllü şeffaflık önlemleri yararlı olur” diye kaydetti.
Belousov, “Rusya ve NATO ülkeleri sınırları boyunca askeri etkinliğin karşılıklı olarak azaltılması dahil gerilimi azaltma önlemleri üzerinde anlaşmayı öneriyoruz. Olayları ve tehlikeli askeri faaliyetleri önleme mekanizmalarının iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varmayı öneriyoruz” ifadesini kullandı.
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