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Rusya: Teröristler, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 11 kez ateş açtı
Rusya: Teröristler, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 11 kez ateş açtı
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, Nusra Cephesi militanlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 11 kez ateş açtığı... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T03:27+0300
2021-10-18T03:27+0300
dünya
rusya
suriye
idlib
rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi
idlib gerginliği azaltma bölgesi
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib gerilimi azaltma bölgesinde meydana gelen gelişmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu.Nusra Cephesi militanlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 11 kez ateş açtıklarına dikkat çeken Kulit, şöyle konuştu:Suriye’nin güneyinde yer alan Dera vilayetindeki durumu istikrara kavuşturmaya yönelik çabaların sürdüğünü kaydeden Kulit, “Rusya'nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin arabuluculuğu ile El-Jize, Mutaya, Bed-Süleyman-Amman, Nada, Musseyfra, Sahvat-el-Kamh, El-Karak yerleşimlerinde son 24 saatte 242 kişi statülerini düzenledi, 105 adet silah, binden fazla mühimmat teslim edildi. Dera’da toplam 11 bin 268 kişi statüsünü düzenledi, 3 bin 17 adet silah ve 111 binden fazla mühimmat) teslim edildi" ifadelerini kullandı.
rusya
suriye
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rusya, suriye, idlib, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, idlib gerginliği azaltma bölgesi

Rusya: Teröristler, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 11 kez ateş açtı

03:27 18.10.2021
© AFP 2021 / ABDULAZIZ KETAZSuriye-İdlib
Suriye-İdlib - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AFP 2021 / ABDULAZIZ KETAZ
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, Nusra Cephesi militanlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 11 kez ateş açtığı belirtildi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib gerilimi azaltma bölgesinde meydana gelen gelişmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Nusra Cephesi militanlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 11 kez ateş açtıklarına dikkat çeken Kulit, şöyle konuştu:
“İdlib gerilimi azaltma bölgesinde geçtiğimiz gün içinde El Nusra Cephesi terörist grubunun mevzilerinden 11 kez ateş açıldığı kaydedildi. İdlib’de 5, Halep’te 5, Lazkiye’de 1 kez ateş açıldığı tespit edildi.”
Suriye’nin güneyinde yer alan Dera vilayetindeki durumu istikrara kavuşturmaya yönelik çabaların sürdüğünü kaydeden Kulit, “Rusya'nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin arabuluculuğu ile El-Jize, Mutaya, Bed-Süleyman-Amman, Nada, Musseyfra, Sahvat-el-Kamh, El-Karak yerleşimlerinde son 24 saatte 242 kişi statülerini düzenledi, 105 adet silah, binden fazla mühimmat teslim edildi. Dera’da toplam 11 bin 268 kişi statüsünü düzenledi, 3 bin 17 adet silah ve 111 binden fazla mühimmat) teslim edildi" ifadelerini kullandı.
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