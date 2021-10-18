Rusya’da okulda silah sesleri: Ateş açan kişinin reşit olmadığı anlaşıldı

Perm’in yaklaşık 26 bin kişinin yaşadığı Oktyabrskiy bölgesinin birleşik çağrı merkezinden Sputnik’e yapılan açıklamada, bölgede bir okulda ateş edildiği belirtildi.Merkez yetkilisi, “Evet, okulda ateş edildi. Ayrıntıları ifşa edemiyoruz” diye konuştu.Ardından güvenlik güçlerinin olayın şüphelisini gözaltına aldığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin aktardığı bilgilerden, ateşlenen silahtan bir kurşunun duvara, diğeri de tavana isabet ettiği olayın şüphelisinin reşit yaşta olmadığı anlaşıldı.Bölge polis idaresi basın servisinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Yaşanan olay sonucu kimse yaralanmadı. Reşit olmayan genç gözaltına alındı. Kendisinin bu okulda 6. sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıktı” ifadelerine yer verildi.Kolluk kuvvetleri, 6. sınıf öğrencisinin ateş etmesinin nedenlerini ve silahın alındığı kaynağı belirlemek üzere çalışmalara devam ediyor.
Rusya’nın Perm bölgesinde bir okulda ateş açıldığı bildirildi. Hiç kimsenin yaralanmadığı olayın şüphelisinin reşit yaşta olmadığı anlaşıldı.
Perm’in yaklaşık 26 bin kişinin yaşadığı Oktyabrskiy bölgesinin birleşik çağrı merkezinden Sputnik’e yapılan açıklamada, bölgede bir okulda ateş edildiği belirtildi.
Merkez yetkilisi, “Evet, okulda ateş edildi. Ayrıntıları ifşa edemiyoruz” diye konuştu.
Ardından güvenlik güçlerinin olayın şüphelisini gözaltına aldığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin aktardığı bilgilerden, ateşlenen silahtan bir kurşunun duvara, diğeri de tavana isabet ettiği olayın şüphelisinin reşit yaşta olmadığı anlaşıldı.
Bölge polis idaresi basın servisinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Yaşanan olay sonucu kimse yaralanmadı. Reşit olmayan genç gözaltına alındı. Kendisinin bu okulda 6. sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıktı” ifadelerine yer verildi.
Kolluk kuvvetleri, 6. sınıf öğrencisinin ateş etmesinin nedenlerini ve silahın alındığı kaynağı belirlemek üzere çalışmalara devam ediyor.