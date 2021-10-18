Şarkıcı Linet: 'Asker kaçağıyım'

Şarkıcı Linet, geçtiğimiz akşam bir açılışta konser verdi. Takvim2de yer alan habere göre, İsrail'den özel uçakla gelen hayranları için de şarkı söyleyen Linet, şöyle konuştu: "İsrail'de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum.Bir Türk sanat müziği sanatçısı kızıyım. Türk bayrağını, Türk müziğini her yerde gururla taşıyorum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler.Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim."
Şarkıcı Linet, önceki gün Yeşilköy’de açılan bir mekanda sahneye çıktı. Şarkıcı, “İsrail’de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Ne zaman okul bitti, ‘Askerlik vakti’ dediler. Ben de Türkiye’ye geldim. İsrail’de asker kaçağıyım bu arada” dedi
Şarkıcı Linet, geçtiğimiz akşam bir açılışta konser verdi.
Takvim2de yer alan habere göre, İsrail'den özel uçakla gelen hayranları için de şarkı söyleyen Linet, şöyle konuştu:
"İsrail'de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum.
Bir Türk sanat müziği sanatçısı kızıyım. Türk bayrağını, Türk müziğini her yerde gururla taşıyorum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler.
Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim."