Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211018/sarkici-linet-asker-kacagiyim-1049915125.html
Şarkıcı Linet: 'Asker kaçağıyım'
Şarkıcı Linet: 'Asker kaçağıyım'
Şarkıcı Linet, önceki gün Yeşilköy’de açılan bir mekanda sahneye çıktı. Şarkıcı, “İsrail’de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Ne zaman okul bitti... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T08:07+0300
2021-10-18T08:06+0300
yaşam
israil
asker kaçağı
linet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049915099_0:0:545:307_1920x0_80_0_0_379c5c8b4e7b4b53645481bca8c9b48f.png
Şarkıcı Linet, geçtiğimiz akşam bir açılışta konser verdi. Takvim2de yer alan habere göre, İsrail'den özel uçakla gelen hayranları için de şarkı söyleyen Linet, şöyle konuştu: "İsrail'de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum.Bir Türk sanat müziği sanatçısı kızıyım. Türk bayrağını, Türk müziğini her yerde gururla taşıyorum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler.Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim."
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049915099_0:0:545:409_1920x0_80_0_0_1ea89a64938aeaf2af63b1b196947819.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, asker kaçağı, linet

Şarkıcı Linet: 'Asker kaçağıyım'

08:07 18.10.2021
© Linet / InstagramŞarkıcı Linet
Şarkıcı Linet - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© Linet / Instagram
Abone ol
Şarkıcı Linet, önceki gün Yeşilköy’de açılan bir mekanda sahneye çıktı. Şarkıcı, “İsrail’de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Ne zaman okul bitti, ‘Askerlik vakti’ dediler. Ben de Türkiye’ye geldim. İsrail’de asker kaçağıyım bu arada” dedi
Şarkıcı Linet, geçtiğimiz akşam bir açılışta konser verdi.
Takvim2de yer alan habere göre, İsrail'den özel uçakla gelen hayranları için de şarkı söyleyen Linet, şöyle konuştu:
"İsrail'de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum.
Bir Türk sanat müziği sanatçısı kızıyım. Türk bayrağını, Türk müziğini her yerde gururla taşıyorum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler.
Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim."
001110
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:12Yargıtay, eşinin cinsel yönden yetersiz olduğunu başkalarına anlatan kadını 'ağır kusurlu' saydı
08:07Şarkıcı Linet: 'Asker kaçağıyım'
07:32Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara da dahil 47 ile sağanak yağış uyarısı
06:42İngiltere'de milletvekili cinayeti: Saldırganın kimliği belli oldu
06:30Boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın ağır yaralandı
06:22Bakan Karaismailoğlu: 4 yılda 500 binden fazla siber saldırı engellendi
06:14Suudi Arabistan, ABD ile Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı yapıyor
06:10İsveç, 10 yıl aradan sonra ilk kez İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiriyor
06:07Venezüella Devlet Başkanı Maduro, muhalefetle diyaloğun ABD yüzünden kesildiğini söyledi
05:45Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve İran Genelkurmay Başkanı Bakıri Moskova’da bir araya gelecek
05:30Mısır'da aşısızların kamu kurumlarına girişine yasak kararı alındı
05:15Duma Başkanı Volodin’den Nobel Barış Ödülü’nün iptaline ilişkin prosedür uygulama önerisi
05:00Evlilik teklifi yapacak damat adaylarına kötü haber: Dolardaki artış pırlanta fiyatlarına yansıdı
04:44Karamollaoğlu: Devlet kapısına düştüğünde, yanında seni kollayacak bir AKP’li yoksa hapı yuttun
04:20Ermenistan’da muhalif milletvekilinin, KGAÖ toplantısına katılacağı Rusya'ya gitmesi yasaklandı
04:02Rusya Enerji Bakanı Novak: Kuzey Akım-2, gaz pazarındaki durumu istikrara kavuşturabilir
03:39Güven mektubu sunmayan Fransa’nın Belarus Büyükelçisi sınır dışı edildi
03:27Rusya: Teröristler, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 11 kez ateş açtı
03:13Meteoroloji: Eylül yağışları geçen yılı 3'e katladı
02:58Fransa'da '17 Ekim 1961 Katliamı'nda ölen 300 Cezayirli anıldı