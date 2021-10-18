https://tr.sputniknews.com/20211018/turkiyede-son-24-saatte-29-bin-240-yeni-vaka-tespit-edildi-214-kisi-hayatini-kaybetti-1049944960.html

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 240 yeni vaka tespit edildi, 214 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 240 yeni vaka tespit edildi, 214 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 165 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T20:49+0300

2021-10-18T20:49+0300

2021-10-18T21:03+0300

koronavirüs

sağlık bakanlığı

koronavirüs

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Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Covid-19’u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı %53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli" ifadelerini kullandı.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sağlık bakanlığı, koronavirüs