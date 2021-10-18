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Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 240 yeni vaka tespit edildi, 214 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 240 yeni vaka tespit edildi, 214 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 165 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T20:49+0300
2021-10-18T21:03+0300
koronavirüs
sağlık bakanlığı
koronavirüs
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Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Covid-19’u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı %53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli" ifadelerini kullandı.
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sağlık bakanlığı, koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 240 yeni vaka tespit edildi, 214 kişi hayatını kaybetti

20:49 18.10.2021 (güncellendi: 21:03 18.10.2021)
© AAKoronavirüs Bilim Kurulu üyesi Akın: Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Akın: Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AA
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Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 165 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi.
Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Covid-19’u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı %53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli" ifadelerini kullandı.
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