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Yapay zeka ile seslerini değiştirdiler: 35 milyon dolarlık soygun
© China DailyYapay zeka
© China Daily
Yapay zeka teknolojisinin kullanarak uluslararası bir şirketin üst düzey yetkilisinin sesini taklit eden dolandırıcılar, 35 milyon dolarlık soygun gerçekleştirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yapay zeka teknolojisinin kullanarak uluslararası bir şirketin üst düzey yetkilisinin sesini taklit eden dolandırıcılar, 35 milyon dolarlık (yaklaşık 325 milyon TL) soygun gerçekleştirdi.
Söz konusu dolandırıcılık BAE'de, 2020 yılının başlarında gerçekleşti. BAE Centennial Bank'da çalışan bir müdür, daha önce konuştuğu üst düzey şirket müdürü tarafından arandığını düşünerek telefona cevap verdi.
Üst düzey yetkilinin sesini taklit eden yapay zeka, şirketin bir satın alma yapma aşamasında olduğunu, bu yüzden bankanın 35 milyon dolarlık bazı transferlere izin vermesi gerektiğini bildirdi. Banka müdürü, her şeyin meşru göründüğünü düşünerek transferleri yapmaya başladı. Dubai Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, soyguncular yapay zekayı sesin değiştirilmesi için kullanarak ayrıntılı bir plan yaptı.
Forbes tarafından ortaya çıkarılan bir mahkeme belgesine göre, BAE Centennial Bank tarafından tutulan ABD merkezli hesaplara giren 400 bin dolarlık çalıntı paranın izini sürmek için ABD’den yardım istedi.
Söz konusu dolandırıcılık BAE'de, 2020 yılının başlarında gerçekleşti. BAE Centennial Bank'da çalışan bir müdür, daha önce konuştuğu üst düzey şirket müdürü tarafından arandığını düşünerek telefona cevap verdi.
Üst düzey yetkilinin sesini taklit eden yapay zeka, şirketin bir satın alma yapma aşamasında olduğunu, bu yüzden bankanın 35 milyon dolarlık bazı transferlere izin vermesi gerektiğini bildirdi. Banka müdürü, her şeyin meşru göründüğünü düşünerek transferleri yapmaya başladı. Dubai Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, soyguncular yapay zekayı sesin değiştirilmesi için kullanarak ayrıntılı bir plan yaptı.
Forbes tarafından ortaya çıkarılan bir mahkeme belgesine göre, BAE Centennial Bank tarafından tutulan ABD merkezli hesaplara giren 400 bin dolarlık çalıntı paranın izini sürmek için ABD’den yardım istedi.
Dubai Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, soyguncular yapay zekayı sesin değiştirilmesi için kullandı. BAE, aralarında banka müdürleri ve finans uzmanlarının bulunduğu 17 kişinin aldatıldığını söyledi. Mağdurların ismi ise açıklanmadı.