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Bahçeli: Görev sahası İstanbul olan bir belediye başkanı neyin hazırlığı içindedir?
Bahçeli: Görev sahası İstanbul olan bir belediye başkanı neyin hazırlığı içindedir?
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, İmamoğlu'nun gezilerini eleştirdi ve "Görev sahası İstanbul olan bir belediye başkanı neyin hazırlığı... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ın tutukluluklarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
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Bahçeli: Görev sahası İstanbul olan bir belediye başkanı neyin hazırlığı içindedir?

10:56 19.10.2021 (güncellendi: 11:20 19.10.2021)
© İHAMHP lideri Devlet Bahçeli
MHP lideri Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© İHA
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Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, İmamoğlu'nun gezilerini eleştirdi ve "Görev sahası İstanbul olan bir belediye başkanı neyin hazırlığı içindedir?" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ın tutukluluklarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Kılıçdaroğlu utanmadan "Neden hapisteler?" diye soruyor. Osman Kavala Soros'çudur, Selahattin Demirtaş teröristtir. Bir teröristin yeri ise demir parmaklıkların ardıdır.
Kılıçdaroğlu’nun bürokrasiyi tehdit mesajı vesayetçi bir söylemdir.
Türkiye'ye gelmesini bekledikleri Gülen'e fazla umut bağlamasınlar, Gülen'in Türkiye'ye geldiği gün öldüğü gündür.
Gezmediği, görmediği yer kalmamıştır, gözümüzden kaçtı sanılmasın. Görev sahası İstanbul olan bir belediye başkanı neyin hazırlığı içindedir?
Türkiye olarak Afganistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü tanımanın yanı sıra, sosyal ve ekonomik gelişimine de destek vermeliyiz.
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