https://tr.sputniknews.com/20211019/biontech-asisinin-genclerdeki-koruma-orani-aciklandi--1049985234.html

BioNTech aşısının gençlerdeki koruyuculuk oranı açıklandı

BioNTech aşısının gençlerdeki koruyuculuk oranı açıklandı

ABD’de Pfizer-BioNTech’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12-18 yaş grubunda yüzde 93 etkili olduğu açıklandı. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T23:15+0300

2021-10-19T23:15+0300

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yaşam

aşı

biontech

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni bir araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısının 12-18 yaş grubunda hastaneye yatışların önlenmesi bakımından yüzde 93 etkili olduğunu duyurdu.Araştırma için haziran-eylül ayları arasında 19 çocuk hastanesindeki Kovid-19 hastalarını inceleyen CDC, 179 hastanın yalnızca yüzde 3’ünün aşılı 97’sinin ise aşısız olduğu sonucuna ulaştı. Bu hastalar arasında entübe edilen 29 ve ölen 2 hastanın aşısız olduğu belirtildi.CDC, ABD’de 5-11 yaş arasında Kovid-19 aşılamasına hazırlanıldığı dönemde yayınlanan bu araştırmanın, genç nüfusun aşılanmasının virüsün ülkede yayılma hızını yavaşlatacağını ve çocukları nadir de olsa şiddetli hastalıktan koruyacağını gösterdiğini vurguladı.Kurum, araştırma sonucunun, Kovid-19 aşılarının gençler üzerindeki etkisi konusunda bugüne kadar yayımlanan en güçlü kanıt olduğunu belirtti.CDC verilerine göre ülkede 12-15 yaş arasındaki gençlerin yüzde 46’sı, 16-17 yaş grubununsa yüzde 54’ü aşılarını tamamladı.

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aşı, biontech , abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)