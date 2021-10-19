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https://tr.sputniknews.com/20211019/cumhurbaskani-erdogan-burkina-fasolu-mevkidasi-kabore-ile-gorustu-1049983847.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Fasolu mevkidaşı Kabore ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Fasolu mevkidaşı Kabore ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ile bir araya geldi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T22:04+0300
2021-10-19T22:04+0300
2021-10-19T22:04+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
burkina faso
roch marc christian kabore
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Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, türkiye, burkina faso, roch marc christian kabore
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Fasolu mevkidaşı Kabore ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.