https://tr.sputniknews.com/20211019/emine-erdogan-kadinlarin-tum-dunyada-desteklenmesi-aydinlik-gelecege-en-onemli-katkidir-1049950311.html
Emine Erdoğan: Kadınların tüm dünyada desteklenmesi aydınlık geleceğe en önemli katkıdır
Emine Erdoğan: Kadınların tüm dünyada desteklenmesi aydınlık geleceğe en önemli katkıdır
Emine Erdoğan, kadınların dünya genelinde desteklenmesinin aydınlık geleceğe en önemli katkı olduğunu belirterek, "Geleceğin, kadın gücüyle imar edileceğine... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T00:32+0300
2021-10-19T00:32+0300
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politika
emine erdoğan
angola
kadın
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Angola'nın başkenti Luanda'da, Rangel Kadın Mesleki Eğitim Merkezine Destek Projesi kapsamındaki etkinlikte konuştu.Angola'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ve Türk halkının selamlarını getirdiğini ifade eden Erdoğan, Angola'nın birçok Afrika ülkesi gibi zorlu imtihanlardan geçtiğini, uzun bir iç savaş dönemi ve bağımsızlık mücadelesinden sonra demokratik bir ülke olarak uluslararası toplumda yerini aldığını belirtti."Angola'nın hızla büyümesi, onu Afrika'nın yükselen bir değeri haline getirdi. Angola halkının birlik içinde yürüttüğü çalışmaları takdirle izliyoruz. Sizlerle her zaman dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diyen Emine Erdoğan, Türkiye'nin çok boyutlu, girişimci ve insani dış politikalarında Afrika'nın özel bir yeri olduğunu, bunun da devlet politikalarıyla sınırlı olmadığını söyledi.Erdoğan, şöyle devam etti:Kadınların güçlendirilmesinde en önemli unsurlardan birinin kadın girişimci ekosisteminin desteklenmesi olduğunu kaydeden Emine Erdoğan, girişimciliğin, insanın özgün potansiyelini ortaya koyabileceği, hayallerini gerçeğe dönüştürebileceği bir kanal olduğunu, bu ruhun ortaya çıkmasıyla hayatın zenginleşeceğini dile getirdi.Türkiye'de hem kamuda hem özel sektörde kadın girişimciliğini destekleyen çok özel uygulamalar olduğuna işaret eden Erdoğan, "DA MAMA projesi, Angolalı kadın girişimcilerin de yanında olduğumuzun bir ifadesidir. Bu kapsamda Angolalı kadınların, geleneksel yemekleri hazırlayıp satabileceği, 15 adet mobil satış noktasının kurulmasına destek verdik. Ben de bu stantları, Angolalı kadın girişimcilerimize teslim etmekten büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.Erdoğan, 2015'te Etiyopya temasları esnasında AIDS hastalarına yardım etmek için kurulmuş bir atölyeyi ziyaret ettiğini, burada kadınların el emeklerinin 1 ABD dolarına satın alınıp, Avrupa'nın pahalı butiklerinde yüksek fiyatlara satıldığını öğrendiğini anlattı.Buradan sağlanan kazancın emeğin sahiplerine geri dönmediğini ifade eden Erdoğan, bunun üzerine Ankara'da Afrikalı kadınlar için adil bir pazar kurmaya karar verdiklerini ve Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni açtıklarını belirtti.Nelson Mandela'nın, "Kadınlar yoksulluğa mahkum olduğu ve küçük görüldüğü sürece insan hakları özüne kavuşamayacaktır." sözünü hatırlatan Emine Erdoğan, "Bu sözün verdiği mesaja yürekten inanıyorum." dedi.Emine Erdoğan, daha önce Afrika'ya yaptıkları seyahatlerde edindiği tecrübelerle yazdığı "Afrika Seyahatlerim" kitabının, kalbinde büyüttüğü sevgi ve kardeşliğin sembolü olduğunu vurguladı.
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emine erdoğan, angola, kadın
Emine Erdoğan: Kadınların tüm dünyada desteklenmesi aydınlık geleceğe en önemli katkıdır
Emine Erdoğan, kadınların dünya genelinde desteklenmesinin aydınlık geleceğe en önemli katkı olduğunu belirterek, "Geleceğin, kadın gücüyle imar edileceğine yürekten inanıyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Angola'nın başkenti Luanda'da, Rangel Kadın Mesleki Eğitim Merkezine Destek Projesi kapsamındaki etkinlikte konuştu.
Angola'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ve Türk halkının selamlarını getirdiğini ifade eden Erdoğan, Angola'nın birçok Afrika ülkesi gibi zorlu imtihanlardan geçtiğini, uzun bir iç savaş dönemi ve bağımsızlık mücadelesinden sonra demokratik bir ülke olarak uluslararası toplumda yerini aldığını belirtti.
"Angola'nın hızla büyümesi, onu Afrika'nın yükselen bir değeri haline getirdi. Angola halkının birlik içinde yürüttüğü çalışmaları takdirle izliyoruz. Sizlerle her zaman dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diyen Emine Erdoğan, Türkiye'nin çok boyutlu, girişimci ve insani dış politikalarında Afrika'nın özel bir yeri olduğunu, bunun da devlet politikalarıyla sınırlı olmadığını söyledi.
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Afrika'ya yaklaşımımız, medeniyet tasavvurumuz temelinde yükseliyor. İnsanlığı büyük ve tek bir aile olarak görüyoruz. Politikalarımızı da bu aileye karşı hissettiğimiz sorumlulukların bilinciyle şekillendiriyoruz. Türkiye'nin Afrika açılımı, kıta ülkeleriyle olan ilişkimizi son derece pekiştirdi. Her seyahatimiz, kardeşliğimizi artırdı. 1 milyarı aşkın nüfusuyla Afrika, dünyanın en büyük potansiyellerini bağrında taşıyor. İnanıyorum ki geçmişin tüm zorluklarına rağmen gelecek, Afrika'nın parlayan ışığıyla aydınlanacak."
Kadınların güçlendirilmesinde en önemli unsurlardan birinin kadın girişimci ekosisteminin desteklenmesi olduğunu kaydeden Emine Erdoğan, girişimciliğin, insanın özgün potansiyelini ortaya koyabileceği, hayallerini gerçeğe dönüştürebileceği bir kanal olduğunu, bu ruhun ortaya çıkmasıyla hayatın zenginleşeceğini dile getirdi.
Türkiye'de hem kamuda hem özel sektörde kadın girişimciliğini destekleyen çok özel uygulamalar olduğuna işaret eden Erdoğan, "DA MAMA projesi, Angolalı kadın girişimcilerin de yanında olduğumuzun bir ifadesidir. Bu kapsamda Angolalı kadınların, geleneksel yemekleri hazırlayıp satabileceği, 15 adet mobil satış noktasının kurulmasına destek verdik. Ben de bu stantları, Angolalı kadın girişimcilerimize teslim etmekten büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.
Erdoğan, 2015'te Etiyopya temasları esnasında AIDS hastalarına yardım etmek için kurulmuş bir atölyeyi ziyaret ettiğini, burada kadınların el emeklerinin 1 ABD dolarına satın alınıp, Avrupa'nın pahalı butiklerinde yüksek fiyatlara satıldığını öğrendiğini anlattı.
Buradan sağlanan kazancın emeğin sahiplerine geri dönmediğini ifade eden Erdoğan, bunun üzerine Ankara'da Afrikalı kadınlar için adil bir pazar kurmaya karar verdiklerini ve Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni açtıklarını belirtti.
Nelson Mandela'nın, "Kadınlar yoksulluğa mahkum olduğu ve küçük görüldüğü sürece insan hakları özüne kavuşamayacaktır." sözünü hatırlatan Emine Erdoğan, "Bu sözün verdiği mesaja yürekten inanıyorum." dedi.
Emine Erdoğan, daha önce Afrika'ya yaptıkları seyahatlerde edindiği tecrübelerle yazdığı "Afrika Seyahatlerim" kitabının, kalbinde büyüttüğü sevgi ve kardeşliğin sembolü olduğunu vurguladı.