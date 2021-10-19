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Gaziantep Valiliği’nden 'ırkçı saldırı' açıklaması
Gaziantep Valiliği’nden 'ırkçı saldırı' açıklaması
Gaziantep’te bir düğünde türkü söyleyen Erdal Erdoğan’ın dövülerek sazının kırılması sosyal medyada gündem oldu. Olayla ilgili bir açıklama yapan Gaziantep... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T11:22+0300
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türkiye
gaziantep
gaziantep valiliği
irkçı saldırı
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Sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve bir düğün salonunda türkü söyleyen bir kişinin tartaklanması olayıyla ilgili olarak Gaziantep Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı.Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre; olayın iddia edildiği gibi ırkçı bir nedenle çıkmadığı belirtilen açıklama şöyle:
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gaziantep, gaziantep valiliği, irkçı saldırı

Gaziantep Valiliği’nden 'ırkçı saldırı' açıklaması

11:22 19.10.2021 (güncellendi: 11:27 19.10.2021)
© DHAGaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© DHA
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Gaziantep’te bir düğünde türkü söyleyen Erdal Erdoğan’ın dövülerek sazının kırılması sosyal medyada gündem oldu. Olayla ilgili bir açıklama yapan Gaziantep Valiliği olayın "‘ırkçı’ bir saldırı sonucu değil, türkü isteği tartışmasından" meydana geldiğini açıkladı.
Sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve bir düğün salonunda türkü söyleyen bir kişinin tartaklanması olayıyla ilgili olarak Gaziantep Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı.
Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre; olayın iddia edildiği gibi ırkçı bir nedenle çıkmadığı belirtilen açıklama şöyle:
“Bazı sosyal medya mecralarında İlimiz İslahiye İlçesi'nde bir düğünde bir şahsın saz çaldığı esnada başka bir şahıs tarafından darp edildiği görüntüler paylaşılmıştır. ‘Irkçı saldırı' şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine konuyla ilgili açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. 18 Ekim 2021 tarihinde İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi Kanaat Düğün Salonunda meydana gelen olayda; Erdal Erdoğan, salonda müzisyenlik yaptığı esnada düğün sahibinin akrabası olan H.K yanına gelerek kendisinden bir parça çalmasını istemiştir. Erdal Erdoğan'ın istek parçayı biraz sonra çalacağını söylemesi üzerine H.K tarafından darp edilerek sazı kırılmıştır. Olay yerinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek büyümesini önlemiştir. Olayın ardından inceleme başlatılmış olup, adli süreç devam etmektedir. Düğün 17.00'da başlamış, olayın meydana geldiği 22.30'a kadar geçen sürede Kürtçe müzik çalınmış ve söylenmiştir. Bu minvalde olayın Kürtçe müzikten kaynaklanan ırkçı bir saldırı olduğuna dair yapılan art niyetli paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır”
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