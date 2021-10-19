https://tr.sputniknews.com/20211019/moskovadaki-afganistan-konulu-toplantinin-sonunda-ortak-bildiri-kabul-edilecek-1049975839.html

Moskova’daki Afganistan konulu toplantının sonunda ortak bildiri kabul edilecek

Moskova’daki Afganistan konulu toplantının sonunda ortak bildiri kabul edilecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre yarın Moskova’da gerçekleştirilecek Afganistan konulu üçüncü toplantıda ortak bildirinin kabul edilmesi... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T17:54+0300

2021-10-19T17:54+0300

2021-10-19T17:54+0300

dünya

rusya

moskova

sergey lavrov

afganistan

açıklama

dışişleri bakanı

toplantı

bildiri

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Bakanlığın açıklamasında, “Toplantıya bölgenin 10 ülkesinden temsilcilerin yanı sıra Afganistan’ı temsilen Taliban’dan üst düzey bir heyetin katılması bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un konuşma yapacağı toplantının sonunda ortak bildiri kabul edilecek.Afganistan’daki askeri-siyasi durumun gelişimi ve kapsayıcı bir hükümet kurulmasına ilişkin beklentiler görüşmenin gündeminde olacak. Ülkede insani bir krizin yaşanmasının önlenmesi için uluslararası toplumun güçlerinin birleştirilmesi ile ilgili konular da masaya yatırılacak.

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rusya, moskova, sergey lavrov, afganistan, açıklama, dışişleri bakanı, toplantı, bildiri