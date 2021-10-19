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https://tr.sputniknews.com/20211019/moskovadaki-afganistan-konulu-toplantinin-sonunda-ortak-bildiri-kabul-edilecek-1049975839.html
Moskova’daki Afganistan konulu toplantının sonunda ortak bildiri kabul edilecek
Moskova’daki Afganistan konulu toplantının sonunda ortak bildiri kabul edilecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre yarın Moskova’da gerçekleştirilecek Afganistan konulu üçüncü toplantıda ortak bildirinin kabul edilmesi... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T17:54+0300
2021-10-19T17:54+0300
dünya
rusya
moskova
sergey lavrov
afganistan
açıklama
dışişleri bakanı
toplantı
bildiri
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Bakanlığın açıklamasında, “Toplantıya bölgenin 10 ülkesinden temsilcilerin yanı sıra Afganistan’ı temsilen Taliban’dan üst düzey bir heyetin katılması bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un konuşma yapacağı toplantının sonunda ortak bildiri kabul edilecek.Afganistan’daki askeri-siyasi durumun gelişimi ve kapsayıcı bir hükümet kurulmasına ilişkin beklentiler görüşmenin gündeminde olacak. Ülkede insani bir krizin yaşanmasının önlenmesi için uluslararası toplumun güçlerinin birleştirilmesi ile ilgili konular da masaya yatırılacak.
rusya
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rusya, moskova, sergey lavrov, afganistan, açıklama, dışişleri bakanı, toplantı, bildiri

Moskova’daki Afganistan konulu toplantının sonunda ortak bildiri kabul edilecek

17:54 19.10.2021
© REUTERS / JORGE SILVAAfganistan başkenti Kabil, Abdulrahman Camii
Afganistan başkenti Kabil, Abdulrahman Camii - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / JORGE SILVA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre yarın Moskova’da gerçekleştirilecek Afganistan konulu üçüncü toplantıda ortak bildirinin kabul edilmesi planlanıyor.
Bakanlığın açıklamasında, “Toplantıya bölgenin 10 ülkesinden temsilcilerin yanı sıra Afganistan’ı temsilen Taliban’dan üst düzey bir heyetin katılması bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un konuşma yapacağı toplantının sonunda ortak bildiri kabul edilecek.
Afganistan’daki askeri-siyasi durumun gelişimi ve kapsayıcı bir hükümet kurulmasına ilişkin beklentiler görüşmenin gündeminde olacak.
Ülkede insani bir krizin yaşanmasının önlenmesi için uluslararası toplumun güçlerinin birleştirilmesi ile ilgili konular da masaya yatırılacak.
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