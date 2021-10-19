https://tr.sputniknews.com/20211019/oyuncu-berna-lacin-kiraz-pahali-dedigim-icin-beni-ifadeye-cagirdilar-1049961725.html

Oyuncu Berna Laçin: 'Kiraz pahalı' dediğim için beni ifadeye çağırdılar

Oyuncu Berna Laçin: 'Kiraz pahalı' dediğim için beni ifadeye çağırdılar

Oyuncu Berna Laçin, 'kiraz pahalı' dediği için ifadeye çağırıldığını belirtti. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

ifade

berna laçin

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Berna Laçin, sosyal medya hesabından ifadeye çağrıldığını duyurdu. Laçin, yaptığı paylaşımda, "Beni ifadeye çağırdılar yine, kiraz pahalı dedim diye" ifadelerini kullandı. Laçin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Orhan Veli'nin bir şiirine de atıfta bulunarak, "Beni ifadeye çağırdılar yine Kiraz pahalı dedim diye; kiraz alınmamış sana ne. Bilinen biri değil isim vermeyeyim de harçlığını alamasın. Kısaca 'pahalı' diyene sopa Orhan Veli ne demiş, 'Bedava yaşıyoruz, bedava; Hava bedava, bulut bedava; kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava” ifadelerini kullandı.

türkiye

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ifade, berna laçin