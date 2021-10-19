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https://tr.sputniknews.com/20211019/rekabet-kurulundan-sahibindencoma-sorusturma-1049975250.html
Rekabet Kurulu'ndan sahibinden.com'a soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan sahibinden.com'a soruşturma
Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden.com) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T17:40+0300
2021-10-19T17:40+0300
ekonomi
alışveriş
ticaret
dava
soruşturma
sahibinden.com
rekabet kurulu
sahibinden
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Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik söz konusu şirket hakkında soruşturma açtı.Duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında soruşturma açılanların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri, ilgili Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.
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alışveriş, ticaret, dava, soruşturma, sahibinden.com, rekabet kurulu, sahibinden

Rekabet Kurulu'ndan sahibinden.com'a soruşturma

17:40 19.10.2021
© AAsahibinden
sahibinden - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AA
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Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden.com) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik söz konusu şirket hakkında soruşturma açtı.
Duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında soruşturma açılanların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri, ilgili Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.
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