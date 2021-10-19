https://tr.sputniknews.com/20211019/rekabet-kurulundan-sahibindencoma-sorusturma-1049975250.html

Rekabet Kurulu'ndan sahibinden.com'a soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan sahibinden.com'a soruşturma

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden.com) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T17:40+0300

2021-10-19T17:40+0300

2021-10-19T17:40+0300

ekonomi

alışveriş

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dava

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sahibinden

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Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik söz konusu şirket hakkında soruşturma açtı.Duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında soruşturma açılanların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri, ilgili Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.

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2021

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