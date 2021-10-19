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https://tr.sputniknews.com/20211019/turkiye-togo-burkina-faso-ve-liberya-liderleri-ortak-bildiri-yayinladi-1049984370.html
Türkiye, Togo, Burkina Faso ve Liberya liderleri ortak bildiri yayınladı
Türkiye, Togo, Burkina Faso ve Liberya liderleri ortak bildiri yayınladı
Bildiride IŞİD, FETÖ, El Kaide ve Boko Haram dahil terörle mücadele konusunda kararlılık teyit edildi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T22:37+0300
2021-10-19T22:37+0300
2021-10-19T22:37+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye
Türkiye, Togo, Burkina Faso ve Liberya liderleri ortak bildiri yayınladı
Ayrıntılar geliyor
Bildiride IŞİD, FETÖ, El Kaide ve Boko Haram dahil terörle mücadele konusunda kararlılık teyit edildi.