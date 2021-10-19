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Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarih verdi: Kanser aşısı yolda
Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarih verdi: Kanser aşısı yolda
Bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, üzerinde çalıştıkları kanser aşılarının önümüzdeki 2-3 yıl içinde piyasaya çıkabileceğini ve amaçlarının kanser... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T11:49+0300
2021-10-19T11:49+0300
yaşam
kanser
açıklama
kanser ilacı
kanser tedavisi
uğur şahin
özlem türeci
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ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech’in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Yunan basınına açıklamalarda bulundu.Koronavirüsün geleceğine dair yaptıkları açıklamada üçüncü doz aşının önemine dikkat çeken Uğur Şahin ve Özlem Türeci, mRNA tabanlı kanser aşısının da yolda olduğunu aktardı.NTV'nin habeirne göre Şahin, ikinci doz aşının ağır koronavirüs hastalığına karşı koruma sağladığını, bununla birlikte yapılacak üçüncü doz güçlendirici aşıyla enfeksiyonun tamamen önüne geçilebileceğini vurguladı.'mRNA aşıları kanserle savaşmak için geliştirildi'Özlem Türeci ise aşılarda kullandıkları teknolojiyi pandemi öncesinde aslında kanser aşısı geliştirmek için kullandıklarını söylerken, kanser aşılarının hali hazırda hastalara uygulanmak üzere tasarlandığını ve çok yüksek bir bağışıklık tepkisini harekete geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.Türeci, aynı teknolojiyi kullanan corona virüs aşılarının da aslında çok daha ağır bir hastalığa yani kansere karşı savaşmak üzere geliştirildiği için virüs üzerinde yüksek bir başarı sağladığını belirtti.Uğur Şahin üzerinde çalıştıkları kanser aşılarının önümüzdeki 2-3 yıl içinde piyasaya çıkabileceğini ve amaçlarının kanser hastalığında nüksetme probleminin önüne geçmek olduğunu belirtti.Pandeminin ne zaman biteceğine dair soruya ise Özlem Türeci, "Pandeminin korkutucu kısmı bir süre sonra sona erecek ancak hastalık grip gibi olacak. Aşılarımızı olacağız ve uzun bir süre hastalığa karşı korunacağız" yanıtını verdi.Türeci bunun insanlığın gördüğü son pandemi olmayacağını yinelerken, insanlığın hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyardı.
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kanser, açıklama, kanser ilacı, kanser tedavisi, uğur şahin, özlem türeci

Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarih verdi: Kanser aşısı yolda

11:49 19.10.2021
© Fotoğraf : TwitterDr. Uğur Şahin, Dr. Özlem Türeci
Dr. Uğur Şahin, Dr. Özlem Türeci - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, üzerinde çalıştıkları kanser aşılarının önümüzdeki 2-3 yıl içinde piyasaya çıkabileceğini ve amaçlarının kanser hastalığında nüksetme probleminin önüne geçmek olduğunu belirtti.
ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech’in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Yunan basınına açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsün geleceğine dair yaptıkları açıklamada üçüncü doz aşının önemine dikkat çeken Uğur Şahin ve Özlem Türeci, mRNA tabanlı kanser aşısının da yolda olduğunu aktardı.

NTV'nin habeirne göre Şahin, ikinci doz aşının ağır koronavirüs hastalığına karşı koruma sağladığını, bununla birlikte yapılacak üçüncü doz güçlendirici aşıyla enfeksiyonun tamamen önüne geçilebileceğini vurguladı.

'mRNA aşıları kanserle savaşmak için geliştirildi'

Özlem Türeci ise aşılarda kullandıkları teknolojiyi pandemi öncesinde aslında kanser aşısı geliştirmek için kullandıklarını söylerken, kanser aşılarının hali hazırda hastalara uygulanmak üzere tasarlandığını ve çok yüksek bir bağışıklık tepkisini harekete geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Türeci, aynı teknolojiyi kullanan corona virüs aşılarının da aslında çok daha ağır bir hastalığa yani kansere karşı savaşmak üzere geliştirildiği için virüs üzerinde yüksek bir başarı sağladığını belirtti.
Uğur Şahin üzerinde çalıştıkları kanser aşılarının önümüzdeki 2-3 yıl içinde piyasaya çıkabileceğini ve amaçlarının kanser hastalığında nüksetme probleminin önüne geçmek olduğunu belirtti.

Pandeminin ne zaman biteceğine dair soruya ise Özlem Türeci, "Pandeminin korkutucu kısmı bir süre sonra sona erecek ancak hastalık grip gibi olacak. Aşılarımızı olacağız ve uzun bir süre hastalığa karşı korunacağız" yanıtını verdi.

Türeci bunun insanlığın gördüğü son pandemi olmayacağını yinelerken, insanlığın hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyardı.
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