https://tr.sputniknews.com/20211019/umraniyede-otobus-soforuyle-otomobil-surucusu-arasinda-tekme-tokat-kavga-1049978693.html

Ümraniye'de otobüs şoförüyle otomobil sürücüsü arasında tekme tokat kavga

Ümraniye'de otobüs şoförüyle otomobil sürücüsü arasında tekme tokat kavga

Ümraniye'de İETT otobüsü şoförüyle otomobil sürücüsü arasında kavga çıktı. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlanırken, yaşananlar cep telefonu... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T19:11+0300

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yaşam

kavga

tekme

otobüs şöförü

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Çakmak Köprüsü'nde iddiaya göre otomobil sürücüsü, İETT şoförü ile trafikte tartıştı. Sürücü trafik ışıklarında İETT otobüsünü tekmeledi. Bunun ardından sürücü ile otobüs şoförü arasında kavga çıktı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre kavgaya çevredekiler müdahale ederek, ayırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kavga, tekme, otobüs şöförü