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https://tr.sputniknews.com/20211019/umraniyede-otobus-soforuyle-otomobil-surucusu-arasinda-tekme-tokat-kavga-1049978693.html
Ümraniye'de otobüs şoförüyle otomobil sürücüsü arasında tekme tokat kavga
Ümraniye'de otobüs şoförüyle otomobil sürücüsü arasında tekme tokat kavga
Ümraniye'de İETT otobüsü şoförüyle otomobil sürücüsü arasında kavga çıktı. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlanırken, yaşananlar cep telefonu... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T19:11+0300
2021-10-19T19:11+0300
2021-10-19T19:12+0300
yaşam
kavga
tekme
otobüs şöförü
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Çakmak Köprüsü'nde iddiaya göre otomobil sürücüsü, İETT şoförü ile trafikte tartıştı. Sürücü trafik ışıklarında İETT otobüsünü tekmeledi. Bunun ardından sürücü ile otobüs şoförü arasında kavga çıktı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre kavgaya çevredekiler müdahale ederek, ayırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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kavga, tekme, otobüs şöförü
Ümraniye'de otobüs şoförüyle otomobil sürücüsü arasında tekme tokat kavga 19:11 19.10.2021 (güncellendi: 19:12 19.10.2021)
Ümraniye'de İETT otobüsü şoförüyle otomobil sürücüsü arasında kavga çıktı. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlanırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çakmak Köprüsü'nde iddiaya göre otomobil sürücüsü,
İETT şoförü ile trafikte tartıştı. Sürücü trafik ışıklarında İETT otobüsünü tekmeledi. Bunun ardından sürücü ile otobüs şoförü arasında kavga çıktı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre kavgaya çevredekiler müdahale ederek, ayırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.