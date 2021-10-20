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https://tr.sputniknews.com/20211020/15-metrelik-ucurumdan-ucan-alkollu-surucu-olmedigim-icin-pismanim-1050020721.html
15 metrelik uçurumdan uçan alkollü sürücü: Ölmediğim için pişmanım
15 metrelik uçurumdan uçan alkollü sürücü: Ölmediğim için pişmanım
Aksaray’da 15 metre yükseklikteki uçurumdan sulama kanalına düşen ve burnu bile kanamadan kurtulan alkollü sürücü polis ekiplerinin alkol kontrolüne itiraz... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T21:37+0300
2021-10-20T21:37+0300
türkiye
alkol
alkol testi
uçurum
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Kaza, Aksaray - Gülağaç ilçesi yolu Kireçlik mevkiinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Gülağaç ilçesi istikametinden Aksaray’a gelen 35 yaşındaki Fatih B. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikteki uçurumdan boş sulama kanalına düştü. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.'Şuradan uçuyorum ben ölmüyorum'Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kazayı burnu bile kanamadan atlatan araç sürücüsü Fatih B.’ye alkol testi yapmak istedi. Bir türlü alkol metreye üflemeyi kabul etmeyen sürücü alkollü olmadığını belirterek, “Böyle bir şey yok. Ölmediğime pişmanım. Valla ölmediğime pişmanım. Ya şuradan uçuyorum ben ölmüyorum. Ben bunu anlamadım” dedi.Kendi alkol testini kendi yaptı: ben alkollüyüm o zamanPolis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılan alkollü sürücü daha sonra, “Benim alkol testimi bu makine değil de ben yapayım mı?” dedi. Şahsı güçlükle ikna eden polis memurları şahsın bu talebini geri çevirmedi ve “Al sen kendin üfle” diyerek alkol metreyi sürücüye verdi. Sürücü, “Kaç olursa ben alkollüyüm?” derken, polis memuru, “50’yi geçerse alkollüsün” dedi. Kendi elleriyle alkol metreye üfleyen sürücü daha sonra elinden alkol metreyi almak isteyen polis memuruna, “Bir dakika ben bakacağım” deyip vermedi. Polis memurlarıyla birlikte alkol metreye bakan sürücü, “1.69 oldu. Ben Alkollüyüm o zaman, ben alkollüyüm o zaman” dedi.‘Kusura bakmayın ben terbiyesiz bir adamım’Testin ardından kendisinden kimlik ve ehliyet isteyen polis memurlarına bu kez de kimlik vermek istemeyen sürücü yine polis memurlarına zor anlar yaşattı. Küfürler ederek, karısının gelmesini isteyen alkollü sürücü, “Buraya benim karım gelmeden kimseye kimlik vermem. Benim karım gelecek, kocası öldü bilsin” dedi. Ardından karşısında kendisi için olay yerine gelen kadın sağlık çalışanını gören alkollü sürücü, “Kusura bakmayın, çok terbiyesizlik yapıyorum. Ben terbiyesiz bir adamım” diyerek özür diledi.Güçlükle sakinleştirilen sürücü ambulansa bindirilerek Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Sürücü yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, alkollü araç kullanmaktan bin 228 TL para cezası kesilerek ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
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alkol, alkol testi, uçurum

15 metrelik uçurumdan uçan alkollü sürücü: Ölmediğim için pişmanım

21:37 20.10.2021
© İHAAksaray’da uçurumdan sulama kanalına düşen ve burnu bile kanamadan kurtulan alkollü sürücü
Aksaray’da uçurumdan sulama kanalına düşen ve burnu bile kanamadan kurtulan alkollü sürücü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© İHA
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Aksaray’da 15 metre yükseklikteki uçurumdan sulama kanalına düşen ve burnu bile kanamadan kurtulan alkollü sürücü polis ekiplerinin alkol kontrolüne itiraz ederken, “Kazada ölmediğime pişmanım” dedi. Kendi alkol testini kendi yapmak isteyen sürücü, kendi yaptığı testte 1.69 promil alkollü çıkınca, “Ben alkollüyüm o zaman” dedi.
Kaza, Aksaray - Gülağaç ilçesi yolu Kireçlik mevkiinde meydana geldi.
İHA'nın haberine göre, Gülağaç ilçesi istikametinden Aksaray’a gelen 35 yaşındaki Fatih B. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikteki uçurumdan boş sulama kanalına düştü.
Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

'Şuradan uçuyorum ben ölmüyorum'

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kazayı burnu bile kanamadan atlatan araç sürücüsü Fatih B.’ye alkol testi yapmak istedi. Bir türlü alkol metreye üflemeyi kabul etmeyen sürücü alkollü olmadığını belirterek, “Böyle bir şey yok. Ölmediğime pişmanım. Valla ölmediğime pişmanım. Ya şuradan uçuyorum ben ölmüyorum. Ben bunu anlamadım” dedi.

Kendi alkol testini kendi yaptı: ben alkollüyüm o zaman

Polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılan alkollü sürücü daha sonra, “Benim alkol testimi bu makine değil de ben yapayım mı?” dedi. Şahsı güçlükle ikna eden polis memurları şahsın bu talebini geri çevirmedi ve “Al sen kendin üfle” diyerek alkol metreyi sürücüye verdi. Sürücü, “Kaç olursa ben alkollüyüm?” derken, polis memuru, “50’yi geçerse alkollüsün” dedi. Kendi elleriyle alkol metreye üfleyen sürücü daha sonra elinden alkol metreyi almak isteyen polis memuruna, “Bir dakika ben bakacağım” deyip vermedi. Polis memurlarıyla birlikte alkol metreye bakan sürücü, “1.69 oldu. Ben Alkollüyüm o zaman, ben alkollüyüm o zaman” dedi.

‘Kusura bakmayın ben terbiyesiz bir adamım’

Testin ardından kendisinden kimlik ve ehliyet isteyen polis memurlarına bu kez de kimlik vermek istemeyen sürücü yine polis memurlarına zor anlar yaşattı. Küfürler ederek, karısının gelmesini isteyen alkollü sürücü, “Buraya benim karım gelmeden kimseye kimlik vermem. Benim karım gelecek, kocası öldü bilsin” dedi. Ardından karşısında kendisi için olay yerine gelen kadın sağlık çalışanını gören alkollü sürücü, “Kusura bakmayın, çok terbiyesizlik yapıyorum. Ben terbiyesiz bir adamım” diyerek özür diledi.
Güçlükle sakinleştirilen sürücü ambulansa bindirilerek Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Sürücü yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, alkollü araç kullanmaktan bin 228 TL para cezası kesilerek ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
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