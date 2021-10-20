https://tr.sputniknews.com/20211020/60-yillik-esini-38-yerinden-bicaklayarak-olduren-kadinin-kizi-annemden-degil-babamdan-sikayetciyim-1050014585.html
60 yıllık eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldüren kadının kızı: Annemden değil babamdan şikayetçiyim
60 yıllık eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldüren kadının kızı: Annemden değil babamdan şikayetçiyim
Ankara'da 60 yıllık eşi Ahmet Akgün'ü 38 yerinden bıçaklayarak öldüren Mevlüde Akgün'ün tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T17:57+0300
2021-10-20T17:57+0300
2021-10-20T17:57+0300
türkiye
cinayet
bıçak
yaşlı
koca
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Ankara Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 29'uncu Sokak'ta, ocak ayında meydana gelen olayda; Mevlüde Akgün, gece gürültü yapıp, kendisini uyutmadığını iddia ettiği eşi Ahmet Akgün'ü çıkan tartışmada 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Mevlüde Akgün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Mevlüde Akgün'ün, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kızın Nurgül Akgün, babasının sürekli kendilerine şiddet uyguladığını söyleyip, "Ben annemden değil babamdan şikayetçiyim. Küçüklüğümüzden beri beni ve annemi döverdi. Evde sürekli kavga çıkarırdı. Gür sesliydi, bağıra çağıra konuşur, sürekli bizi azarlardı. Yatacak yer bulamasın. Benden sürekli su isterdi. Kaç kere verdim. Bir kere daha isteyince vermedim. Elindeki bastonuyla beni iyice dövdü. Anneme sürekli 'Banyo ve tuvaletin ışığını kapat', çay yaptığı zaman 'Tüpü kapat' diye bağırıp döverdi" dedi.'Olur da babam sağ kalır da bana bir şey yapar, diye içeri girmedim'Olay gecesi gördüklerini de anlatan Nurgül Akgün, "Olay günü ben yatıyordum. Babamın çığlık seslerini duydum. Odaya doğru gittiğimde annem odanın dışındaydı. Olur da babam sağ kalır da bana bir şey yapar, diye içeri girmedim. Annem bana 'Baban bıçakla üstüme yürüdü, beni bıçaklayacaktı' dedi. Annem elini yüzünü yıkadıktan sonra üstünü değiştirdi" diye konuştu.Nurgül Akgün'ün beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mevlüde Akgün'ün akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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cinayet, bıçak, yaşlı, koca
60 yıllık eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldüren kadının kızı: Annemden değil babamdan şikayetçiyim
Ankara'da 60 yıllık eşi Ahmet Akgün'ü 38 yerinden bıçaklayarak öldüren Mevlüde Akgün'ün tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen çiftin kızı Nurgül Akgün, "Ben annemden değil babamdan şikayetçiyim. Küçüklüğümüzden beri beni ve annemi döverdi. Yatacak yer bulamasın" dedi.
Ankara Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 29'uncu Sokak'ta, ocak ayında meydana gelen olayda; Mevlüde Akgün, gece gürültü yapıp, kendisini uyutmadığını iddia ettiği eşi Ahmet Akgün
'ü çıkan tartışmada 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Mevlüde Akgün,
sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mevlüde Akgün'ün, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'eşe karşı kasten öldürme'
suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kızın Nurgül Akgün, babasının sürekli kendilerine şiddet uyguladığını söyleyip, "Ben annemden değil babamdan şikayetçiyim. Küçüklüğümüzden beri beni ve annemi döverdi. Evde sürekli kavga çıkarırdı. Gür sesliydi, bağıra çağıra konuşur, sürekli bizi azarlardı. Yatacak yer bulamasın. Benden sürekli su isterdi. Kaç kere verdim. Bir kere daha isteyince vermedim. Elindeki bastonuyla beni iyice dövdü. Anneme sürekli 'Banyo ve tuvaletin ışığını kapat', çay yaptığı zaman 'Tüpü kapat' diye bağırıp döverdi" dedi.
'Olur da babam sağ kalır da bana bir şey yapar, diye içeri girmedim'
Olay gecesi gördüklerini de anlatan Nurgül Akgün, "Olay günü ben yatıyordum. Babamın çığlık seslerini duydum. Odaya doğru gittiğimde annem odanın dışındaydı. Olur da babam sağ kalır da bana bir şey yapar, diye içeri girmedim. Annem bana 'Baban bıçakla üstüme yürüdü, beni bıçaklayacaktı' dedi. Annem elini yüzünü yıkadıktan sonra üstünü değiştirdi" diye konuştu.
Nurgül Akgün'ün beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mevlüde Akgün'ün akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.