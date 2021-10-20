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https://tr.sputniknews.com/20211020/adanada-50-tllik-hali-izdihami-polis-mudahale-etti-1050018212.html
Adana'da '50 TL'lik halı' izdihamı: Polis müdahale etti
Adana'da '50 TL'lik halı' izdihamı: Polis müdahale etti
Adana'da, mağazada 50 liraya halı satılacağının duyurulması üzerine oluşan kalabalıkta, koronavirüs tedbirlerine uyulmaması dikkat çekti. Kalabalık, polisin... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T19:43+0300
2021-10-20T19:43+0300
2021-10-20T19:43+0300
türkiye
adana
polis
çukurova
mağaza
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Adana'nın Çukurova ilçesindeki halı mağazasında 50 liraya halı satılacağını duyuruldu. Bunun üzerine müşteriler, erken saatlerde mağaza önünde sıraya girdi.Mağazanın halı dolu aracının gelmesiyle de bekleyenler, almak için birbirleriyle yarıştı. İzdihamın yaşandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Kalabalıkta maskesiz olan kişilerin koronavirüs tedbirlerine uymaması dikkat çekti. Kalabalık, polisin bölgeye gelmesiyle dağıldı.
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adana, polis, çukurova, mağaza
Adana'da '50 TL'lik halı' izdihamı: Polis müdahale etti
Adana'da, mağazada 50 liraya halı satılacağının duyurulması üzerine oluşan kalabalıkta, koronavirüs tedbirlerine uyulmaması dikkat çekti. Kalabalık, polisin bölgeye gelmesiyle dağıldı.
Adana'nın Çukurova ilçesindeki halı mağazasında 50 liraya halı satılacağını duyuruldu. Bunun üzerine müşteriler, erken saatlerde mağaza önünde sıraya girdi.
Mağazanın halı dolu aracının gelmesiyle de bekleyenler, almak için birbirleriyle yarıştı. İzdihamın yaşandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kalabalıkta maskesiz olan kişilerin koronavirüs tedbirlerine uymaması dikkat çekti. Kalabalık, polisin bölgeye gelmesiyle dağıldı.