Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211020/adanada-50-tllik-hali-izdihami-polis-mudahale-etti-1050018212.html
Adana'da '50 TL'lik halı' izdihamı: Polis müdahale etti
Adana'da '50 TL'lik halı' izdihamı: Polis müdahale etti
Adana'da, mağazada 50 liraya halı satılacağının duyurulması üzerine oluşan kalabalıkta, koronavirüs tedbirlerine uyulmaması dikkat çekti. Kalabalık, polisin... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T19:43+0300
2021-10-20T19:43+0300
türkiye
adana
polis
çukurova
mağaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050017981_0:16:2000:1141_1920x0_80_0_0_c9612937e33589480b18bd4ca43bbd29.jpg
Adana'nın Çukurova ilçesindeki halı mağazasında 50 liraya halı satılacağını duyuruldu. Bunun üzerine müşteriler, erken saatlerde mağaza önünde sıraya girdi.Mağazanın halı dolu aracının gelmesiyle de bekleyenler, almak için birbirleriyle yarıştı. İzdihamın yaşandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Kalabalıkta maskesiz olan kişilerin koronavirüs tedbirlerine uymaması dikkat çekti. Kalabalık, polisin bölgeye gelmesiyle dağıldı.
türkiye
adana
çukurova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050017981_228:0:1772:1158_1920x0_80_0_0_4292241ad2a97782119abc8bb965a4c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adana, polis, çukurova, mağaza

Adana'da '50 TL'lik halı' izdihamı: Polis müdahale etti

19:43 20.10.2021
© DHAAdana'da, mağazada 50 liraya halı
Adana'da, mağazada 50 liraya halı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© DHA
Abone ol
Adana'da, mağazada 50 liraya halı satılacağının duyurulması üzerine oluşan kalabalıkta, koronavirüs tedbirlerine uyulmaması dikkat çekti. Kalabalık, polisin bölgeye gelmesiyle dağıldı.
Adana'nın Çukurova ilçesindeki halı mağazasında 50 liraya halı satılacağını duyuruldu. Bunun üzerine müşteriler, erken saatlerde mağaza önünde sıraya girdi.
Mağazanın halı dolu aracının gelmesiyle de bekleyenler, almak için birbirleriyle yarıştı. İzdihamın yaşandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kalabalıkta maskesiz olan kişilerin koronavirüs tedbirlerine uymaması dikkat çekti. Kalabalık, polisin bölgeye gelmesiyle dağıldı.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:49Hafriyat sahasında önlem alınmadan patlatılan dinamit nedeniyle faciadan dönüldü
19:43Adana'da '50 TL'lik halı' izdihamı: Polis müdahale etti
19:43Bilim insanları, Sibirya'daki mamutların neslinin tükenmesinin nedenini buldu
19:38Nepal'i vuran sel ve heyelanda bilanço artıyor: Ölü sayısı 75'i geçti
19:33Ebrar Karakurt: Hayatım sosyal medyada paylaştığım kadar renkli değil
19:28Avrupa Parlamentosu, Sakharov Ödülü'nü Navalnıy'e verdi
19:19Emine Erdoğan: Anadolu'nun bilgelik kapılarını Nijeryalı kardeşlerimize açacağız
19:13Kilis'te kadın cinayeti: Eşinin döverek komalık ettiği 20 günlük anne hayatını kaybetti
19:02AK Partili Bayram: İmamoğlu'ndan kazandığım vekalet ücretiyle kedi-köpek maması dağıtacağız
18:56Putin: Küresel enerji krizinin olumsuz sonuçlarına karşı önlemler alınacak
18:54Burak Elmas'tan MHK açıklaması
18:44Taliban: Hükümetin tanınması için gereken tüm koşulları yerine getirdik
18:42Belediye daire başkanına rüşvetten 4 yıl 2 ay hapis cezası
18:373 farklı milli takım seçebilme imkanı olan Ferdi Kadıoğlu: İyi düşünüp sabırlı olup karar vereceğim
18:26Türkiye’den yola çıkan Suriyeli mülteci çocuk kuklası Amal, İngiltere’ye ulaştı
18:24Bakan Varank: Yüzde 9'luk bir büyüme ile bu seneyi kapatacağız
18:11ABD-Meksika sınırında son bir yılda 1.7 milyon düzensiz göçmen yakalandı
18:00İngiliz denetim kuruluşundan Facebook'a 50.5 milyon sterlin ceza
17:58Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun için istenen ceza belli oldu
17:5760 yıllık eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldüren kadının kızı: Annemden değil babamdan şikayetçiyim