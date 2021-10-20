https://tr.sputniknews.com/20211020/agac-altinda-bir-gunluk-bebek-bulundu-1050010577.html

Ağaç altında bir günlük bebek bulundu

Ağaç altında bir günlük bebek bulundu

Kahramanmaraş'ta ağaç altında bulunan ve 1 günlük olduğu tahmin edilen bebek, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T16:41+0300

2021-10-20T16:41+0300

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bebek

ağaç

türkiye

terk

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde evine giden bir kadın, yol kenarında bebek sesi duydu.Bebek sesinin ağaç altından geldiğini fark eden kadın, ağacın yanına doğru yöneldi.Battaniyeye sarılı bebeği gören kadın, vatandaşlardan yardım isteyerek durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.Hastaneye kaldırıldıSağlık ekipleri, kız bebeği sağlık kontrolü için Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Polis ekipleri, 1 günlük olduğu tahmin edilen bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.​​​​​​​

bebek

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bebek, ağaç, terk