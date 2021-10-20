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Ağaç altında bir günlük bebek bulundu
Ağaç altında bir günlük bebek bulundu
Kahramanmaraş'ta ağaç altında bulunan ve 1 günlük olduğu tahmin edilen bebek, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T16:41+0300
2021-10-20T16:41+0300
2021-10-20T16:43+0300
bebek
ağaç
türkiye
terk
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde evine giden bir kadın, yol kenarında bebek sesi duydu.Bebek sesinin ağaç altından geldiğini fark eden kadın, ağacın yanına doğru yöneldi.Battaniyeye sarılı bebeği gören kadın, vatandaşlardan yardım isteyerek durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.Hastaneye kaldırıldıSağlık ekipleri, kız bebeği sağlık kontrolü için Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Polis ekipleri, 1 günlük olduğu tahmin edilen bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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bebek, ağaç, terk
Ağaç altında bir günlük bebek bulundu 16:41 20.10.2021 (güncellendi: 16:43 20.10.2021)
Kahramanmaraş'ta ağaç altında bulunan ve 1 günlük olduğu tahmin edilen bebek, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın
Elbistan ilçesinde evine giden bir kadın, yol kenarında bebek sesi duydu.
Bebek sesinin ağaç altından geldiğini fark eden kadın, ağacın yanına doğru yöneldi.
Battaniyeye sarılı bebeği gören kadın, vatandaşlardan yardım isteyerek durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekipleri, kız bebeği sağlık kontrolü için
Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri, 1 günlük olduğu tahmin edilen bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.