Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:-Gençler, sorumlu davranarak evlerinize, sevdiklerinize, büyüklerinize virüs taşımamak için tedbirlere uymalı ve en kısa sürede tam aşılı hale gelmelisiniz. Gençler, sizleri mücadelede ön safa davet ediyorum.
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2021
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son dakika, bilim kurulu
Bakan Koca: Artık vakalarımızın neredeyse yarısı 30 yaş altındaki vatandaşlarımız
Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Aktif vakaların neredeyse yarısı 30 yaş altı vatandaşlarımız. Bugün sorumluluk alma, ön safta mücadele etme sırası gençlerimizdedir" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
-Gençler, sorumlu davranarak evlerinize, sevdiklerinize, büyüklerinize virüs taşımamak için tedbirlere uymalı ve en kısa sürede tam aşılı hale gelmelisiniz. Gençler, sizleri mücadelede ön safa davet ediyorum.