https://tr.sputniknews.com/20211020/boynundaki-tasmayla-hapishane-icinde-uyusturucu-tasiyan-kedi-yakalandi-1050022897.html

Boynundaki tasmayla hapishane içinde uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

Boynundaki tasmayla hapishane içinde uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

Rusya'da bir hapishanede boynundaki tasmayla uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen kedi yakalandı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T23:08+0300

2021-10-20T23:08+0300

2021-10-20T23:08+0300

yaşam

rusya

kedi

hapishane

uyuşturucu

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Bölgesi'ndeki 4 Numaralı Hapishane’de gardiyanlar tarafından bir kedi boynundaki tasmayla uyuşturucu madde taşırken yakalandı. Rusya Federal Cezaevi Servisi'nin (FSIN) İvanovo Bölgesi Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, 4 Numaralı Hapishane içerisinde gezinen kedinin tasmasında bulunan maddenin gardiyanların dikkatini çektiği ve yapılan incelemede tasmadaki maddenin 5,91 gram ağırlığında esrar olduğunun tespit edildiği aktarıldı.Gardiyanların elinden kaçmayı başardı: Soruşturma başlatıldıHapishanede yaşanan ilginç olayın ardından tutanak tutulurken, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan kedi gardiyanların kapattığı odadan kaçtı. İvanovo Bölge Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Rusya Federal Cezaevi Servisi de aynı yönde soruşturma başlatıldığını ve kedinin uyuşturucu maddeyi hangi mahkum veya mahkumlara götürdüğü konusunda araştırma başlatıldığını duyurdu.

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rusya, kedi, hapishane, uyuşturucu