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https://tr.sputniknews.com/20211020/cem-gurdeniz-yurt-disi-yasagindan-dolayi-fransada-dogu-akdeniz-konulu-konferansa-katilamayacak-1050022023.html
Cem Gürdeniz, yurt dışı yasağından dolayı Fransa'daki 'Doğu Akdeniz' konulu konferansa katılamayacak
Cem Gürdeniz, yurt dışı yasağından dolayı Fransa'daki 'Doğu Akdeniz' konulu konferansa katılamayacak
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'in, Fransa'nın etkili düşünce kuruluşlarından Institut d'Études Politiques (Sciences Po Aix) yani Siyasal Araştırmalar... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T22:36+0300
2021-10-20T22:38+0300
türkiye
cem gürdeniz
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Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ile bir röportaj gerçekleştirdi.Röportajı köşesinde yayımlayan Erkin, Cem Gürdeniz'e Fransa'da düzenlenecek davet için izin çıkmadığını yazdı. Erkin yaşananları, "Avukatları da mahkemeye başvurur ve 3-4 Aralık'ta düzenlenecek panel için izin isterler. Mahkeme “104 amiral süreci devam ettiği için” talebi reddeder. Gürdeniz'in avukatları bu kez üst mahkemeye başvurur o da reddedilir." diye anlattı.Erkin yazısında şunları aktardı:"12 Şubat 2011'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün Balyoz kumpasıyla tutuklandı ve 3.5 yıl hapis yattı! Cezaevinden çıktı ve örgütle mücadeleden vazgeçmedi, isim babası olduğu Mavi Vatan kavramının teorisini yazdı! 10 yıl sonra, 5 Nisan 2021'de bu kez de Montrö ve sarıklı amiral konusunda 104 amiralin basın açıklamasında imzası olduğu için gözaltına alındı. Sekizinci günün sonunda adli kontrolle serbest bırakılan 14 amiralden biri oldu. Ve… Gürdeniz'e yurt dışına çıkış yasağı konuldu!Geliyoruz sıcak gelişmeye…Cem Gürdeniz, Fransa'nın etkili düşünce kuruluşlarından Institut d'Études Politiques (Sciences Po Aix) yani Siyasal Araştırmalar Enstitüsü'nden 10 Ağustos'ta bir panel daveti alır. 3-4 Aralık günlerinde Fransa'da düzenlenecek panelde “Doğu Akdeniz büyük bir gerilim altındaki bölge mi?” başlıklı bölümde konuşacaktır. Mavi Vatan üzerinde Türkiye'nin tezlerini anlatacak ve doktrinin ana hatlarını uluslararası kamuoyuyla paylaşacaktır. Panelin diğer konuşmacıları da şu isimlerden oluşmaktadır: Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Franda Dışişleri Bakanlığı Kuzey Afrika ve Ortadoğu Direktörü Christophe Farnaud, NATO Savunma Yatırımlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Camille Grand…Ancak…'Kötülük yapıyorlar'Tümamiral Cem Gürdeniz'in yurt dışı yasağı vardır ve avukatlarına panel davetini iletir. Avukatları da mahkemeye başvurur ve 3-4 Aralık'ta düzenlenecek panel için izin isterler. Mahkeme “104 amiral süreci devam ettiği için” talebi reddeder. Gürdeniz'in avukatları bu kez üst mahkemeye başvurur o da reddedilir. Amiral şaşkındır… Çünkü… Dün Cem Gürdeniz'le görüştüm ve şunları söyledi: “Mavi Vatan konusunda yedi kitap, 500'e yakın makale, yüzlerce Youtube çekimi, konferans veren Gürdeniz'e bu yapılanı anlayamıyorum. Sonuçta devlet jeopolitiğini anlatacağım ve Türkiye'nin tezlerini dünyaya anlatacağım. Hem de küstah Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın gözlerinin içine bakarak… Ama mahkeme izin vermedi.” Cem Gürdeniz bir yandan da üzülüyor: “Türkiye'ye kötülük yapıyorlar. Her şartta vatanı için mücadele eden, hapis yatan ve Mavi Vatan'ın teorisini yazan bir isim ülkesinin tezlerini anlatacak ama izin vermiyorlar. Bundan daha büyük kötülük olur mu?Cem Gürdeniz'in katılacağı panelde Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın da olması daha da önemli değil mi? Çünkü… Dendias önceki gün Türkiye'ye tehdit etti ve şu cümleleri kurdu: “… Türkiye'nin tepkisi ABD için çok önemli olsaydı, askeri güçlerinin kullanımı için Meriç hududundan birkaç kilometre ötede bulunan Dedeağaç'taki bir karargâhı ya da Doğu Akdeniz'in göbeğinde bulunan Girit'teki Suda Deniz Üssü'nü seçmezdi.” İsim vermeden, “Eğer bir ülke, intihar derecesinde çaresizlik içinde bize saldırmayı planlıyorsa, Yunanistan'da Amerikan askeri güçlerinin konakladığını ciddi şekilde göz önünde bulundurmalıdır” dedi. İşte bu isme karşı Gürdeniz'in o panele katılması gerekmiyor mu?
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Cem Gürdeniz, yurt dışı yasağından dolayı Fransa'daki 'Doğu Akdeniz' konulu konferansa katılamayacak

22:36 20.10.2021 (güncellendi: 22:38 20.10.2021)
© DHACem Gürdeniz
Cem Gürdeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© DHA
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Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'in, Fransa'nın etkili düşünce kuruluşlarından Institut d'Études Politiques (Sciences Po Aix) yani Siyasal Araştırmalar Enstitüsü'nden 10 Ağustos'ta bir panel daveti aldığı ancak mahkemeden izin çıkmadığı ifade edildi.
Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ile bir röportaj gerçekleştirdi.
Röportajı köşesinde yayımlayan Erkin, Cem Gürdeniz'e Fransa'da düzenlenecek davet için izin çıkmadığını yazdı.
Erkin yaşananları, "Avukatları da mahkemeye başvurur ve 3-4 Aralık'ta düzenlenecek panel için izin isterler. Mahkeme “104 amiral süreci devam ettiği için” talebi reddeder. Gürdeniz'in avukatları bu kez üst mahkemeye başvurur o da reddedilir." diye anlattı.
Erkin yazısında şunları aktardı:
"12 Şubat 2011'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün Balyoz kumpasıyla tutuklandı ve 3.5 yıl hapis yattı! Cezaevinden çıktı ve örgütle mücadeleden vazgeçmedi, isim babası olduğu Mavi Vatan kavramının teorisini yazdı! 10 yıl sonra, 5 Nisan 2021'de bu kez de Montrö ve sarıklı amiral konusunda 104 amiralin basın açıklamasında imzası olduğu için gözaltına alındı. Sekizinci günün sonunda adli kontrolle serbest bırakılan 14 amiralden biri oldu. Ve… Gürdeniz'e yurt dışına çıkış yasağı konuldu!
Geliyoruz sıcak gelişmeye…
Cem Gürdeniz, Fransa'nın etkili düşünce kuruluşlarından Institut d'Études Politiques (Sciences Po Aix) yani Siyasal Araştırmalar Enstitüsü'nden 10 Ağustos'ta bir panel daveti alır. 3-4 Aralık günlerinde Fransa'da düzenlenecek panelde “Doğu Akdeniz büyük bir gerilim altındaki bölge mi?” başlıklı bölümde konuşacaktır. Mavi Vatan üzerinde Türkiye'nin tezlerini anlatacak ve doktrinin ana hatlarını uluslararası kamuoyuyla paylaşacaktır. Panelin diğer konuşmacıları da şu isimlerden oluşmaktadır: Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Franda Dışişleri Bakanlığı Kuzey Afrika ve Ortadoğu Direktörü Christophe Farnaud, NATO Savunma Yatırımlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Camille Grand…
Ancak…

'Kötülük yapıyorlar'

Tümamiral Cem Gürdeniz'in yurt dışı yasağı vardır ve avukatlarına panel davetini iletir. Avukatları da mahkemeye başvurur ve 3-4 Aralık'ta düzenlenecek panel için izin isterler. Mahkeme “104 amiral süreci devam ettiği için” talebi reddeder. Gürdeniz'in avukatları bu kez üst mahkemeye başvurur o da reddedilir. Amiral şaşkındır… Çünkü… Dün Cem Gürdeniz'le görüştüm ve şunları söyledi: “Mavi Vatan konusunda yedi kitap, 500'e yakın makale, yüzlerce Youtube çekimi, konferans veren Gürdeniz'e bu yapılanı anlayamıyorum. Sonuçta devlet jeopolitiğini anlatacağım ve Türkiye'nin tezlerini dünyaya anlatacağım. Hem de küstah Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın gözlerinin içine bakarak… Ama mahkeme izin vermedi.” Cem Gürdeniz bir yandan da üzülüyor: “Türkiye'ye kötülük yapıyorlar. Her şartta vatanı için mücadele eden, hapis yatan ve Mavi Vatan'ın teorisini yazan bir isim ülkesinin tezlerini anlatacak ama izin vermiyorlar. Bundan daha büyük kötülük olur mu?
Cem Gürdeniz'in katılacağı panelde Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın da olması daha da önemli değil mi? Çünkü… Dendias önceki gün Türkiye'ye tehdit etti ve şu cümleleri kurdu: “… Türkiye'nin tepkisi ABD için çok önemli olsaydı, askeri güçlerinin kullanımı için Meriç hududundan birkaç kilometre ötede bulunan Dedeağaç'taki bir karargâhı ya da Doğu Akdeniz'in göbeğinde bulunan Girit'teki Suda Deniz Üssü'nü seçmezdi.” İsim vermeden, “Eğer bir ülke, intihar derecesinde çaresizlik içinde bize saldırmayı planlıyorsa, Yunanistan'da Amerikan askeri güçlerinin konakladığını ciddi şekilde göz önünde bulundurmalıdır” dedi. İşte bu isme karşı Gürdeniz'in o panele katılması gerekmiyor mu?
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