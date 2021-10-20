https://tr.sputniknews.com/20211020/chpli-vekil-beko-200-bine-yakin-eytliye-maas-baglanacak-olsa-sadece-10-15-milyar-lira-gerekiyor-1050022791.html

CHP'li vekil Beko: 200 bine yakın EYT'liye maaş bağlanacak olsa sadece 10-15 milyar lira gerekiyor

CHP'li vekil Beko: 200 bine yakın EYT'liye maaş bağlanacak olsa sadece 10-15 milyar lira gerekiyor

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 200 bine yakın emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşa maaş bağlanması için sadece 10-15 milyar lira gerektiğini söyledi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T23:02+0300

2021-10-20T23:02+0300

2021-10-20T23:02+0300

politika

chp

türkiye

kani beko

emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)

eyt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103666/63/1036666367_32:0:1237:678_1920x0_80_0_0_44789683b5f480c6d2a7ff9c9c495747.jpg

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 200 bine yakın emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşa maaş bağlanması için sadece 10-15 milyar lira gerektiğini söyledi.Beko, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, mağduriyet yaşayan EYT'lilerin sesini duymadığını ifade etti.Türkiye'deki birçok eserde bu emekçilerin alın terinin olduğunu dile getiren Beko, Meclis'te bulunan siyasi parti temsilcileriyle görüşen ve taleplerini ileten EYT'lilerin hiçbir sorununun çözülemediğini söyledi. Partisinin iktidarında ilk bir yıl içerisinde 5 milyona yakın EYT'linin sorununu çözeceklerini belirten Beko, tüm milletvekillerine bu konunun çözümü için çağrıda bulundu.Kani Beko, "Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi EYT'lilere bir yılda 750 milyar lira değil, 200 bine yakın EYT'liye maaş bağlanacak olsa sadece 10-15 milyar lira gerekiyor. Sayıştay raporlarına göre, sarayın bir günlük harcaması 8 milyon, bir yıllık harcaması 2,8 milyar lirayken, bu parayla yüzlerce EYT'liye emeklilik maaşı verilebilir" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, türkiye, kani beko, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), eyt